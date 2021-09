El estadounidense Chez Reavie tomó ventaja en la primera jornada del Fortinet Championship

El estadounidense Chez Reavie con tarjeta firmada de 65 golpes (-7) se erigió en el líder del Fortinet Championship, del PGA Tour, al completarse la primera ronda y tener un golpe de ventaja sobre su compatriota Cameron Tringale y el canadiense Adam Hadwin (66, -6).

Mientras que chileno Mito Pereira compartió el cuarto lugar con otros cinco golfistas que acabaron el recorrido en el campo norte del Silverado Resort and Spa, de Napa (California) con registro de 67 golpes (-5).

Reavie estuvo perfecto en la primera mitad del recorrido con cinco birdies e hizo otros tres más en la segunda, pero cometió un bogey en el par cuatro del hoyo 14.

Pero el gran centro de atención estuvo puesta en el español Jon Rahm, número uno del mundo, que salió a competir a pesar estar enfermo y acabó con un registro de 72 golpes (par) después de hacer par de birdies y bogeys, que lo dejaron en el puesto número 104, compartido con otros 15 jugadores.

"Estaba teniendo dificultades para concentrarme dado que no he comido nada sólido desde el martes por la mañana", declaró Rahm, que comenzó a sentirse enfermo a principios de esta semana y se retiró del pro-am el miércoles para descansar.

El campeón español explicó que se sentía peor que cuando dio positivo por covid-19 en junio y se vio obligado a retirarse del Memorial después de liderar con seis golpes en la tercera ronda.

"Mucho, mucho peor", destacó Rahm. "Ese sábado no podría haberte dado más diagnóstico que quizás un ligero resfriado basado en lo que estaba sintiendo ese día. Nunca hubiera adivinado que era covid. Así que sí, me siento mucho peor ahora de lo que me sentí, pero estoy igual de motivado para competir".

Después de la decepción en el Memorial, ganó el Abierto de Estados Unidos en Torrey Pines en junio, su triunfo más importante.

Además ya tiene también en su poder el título monetario, el Trofeo Vardon por el promedio de anotaciones más bajo y tuvo 15 resultados entre los 10 primeros.

Rahm, quien tiene previsto jugar la próxima semana en la Ryder Cup en Whistling Straits, subrayó que también está motivado no haber sido tenido en cuenta en los honores de Jugador del Año que fueron para el estadounidense Patrick Cantlay, quien ganó la Copa FedEx después de superar a Rahm por un golpe en el Tour Championship.

"Jugué un golf increíble", afirmó Rahm. "¿Qué podría haber sido si ciertas situaciones desafortunadas no hubieran sucedido, verdad? Podría haber tenido tal vez una victoria más y la oportunidad de competir por una medalla. Pensar que podría haber sido mejor no hace más que motivarme. Sé que puedo mejorar".

Reavie se abrió camino hasta la cima de la clasificación después de un bogey en su quinto hoyo. Consiguió birdies en 16 y 17 para volver a estar por debajo del par, luego irrumpió en los primeros nueve y cerró con tres birdies consecutivos, incluido un putt de cinco metros y medio que puso en marcha su mejor repertorio de golpes.

"Fue un comienzo algo lento, pero me dije a mí mismo que debía ser paciente", dijo Reavie. "Pude golpear algunas calles en la parte trasera y darme una buena idea de lo que al final podía lograr".

En cuanto a la representación latinoamericana, además de Pereira, el argentino Emiliano Grillo acabó con 70 golpes (-2) que lo colocaron en el cuadragésimo primer lugar.

Mientras que el colombiano Sebastián Muñoz tuvo registro de 76 golpes (+4) para bajar hasta el puesto 149 de la clasificación.

La última jornada competencia se podrá ver EN VIVO este domingo 19 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, en la señal HD2 de Caracol, en nuestro sitio web y en y en www.noticias.caracoltv.com/deportes.