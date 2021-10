Jesús Rivas se ubicó en el puesto 35 después de la primera jornada del torneo del PGA Tour Champions

Jesús Rivas empezó su cuarto torneo de la temporada con una ronda de 72 (pares) golpes. Esa tarjeta lo ubicó en el puesto 35, a seis golpes de los líderes: Phil Mickelson y Matt Gogel.

El golfista bogotano de 53 años no arrancó su vuelta de la mejor manera, haciendo un total de 38 golpes (+2). Jesús Rivas se recuperó en los segundos nueve hoyos, haciendo birdies consecutivos en los hoyos 14 y 15, para terminar en el par de la cancha.

En una entrevista que le hizo la Federación colombiana de golf, Rivas contó que: "Estar ahí es algo que siempre he añorado y soñado. No es cosa del otro mundo, pero es indescriptible tener a la gente que en el PGA Tour en su tiempo dieron madera y pues todavía, porque para ganarles no es fácil. Tienen más confianza, están más sentaditos".

Rivas, que este año supo pasar el corte en el US Open Senior, espera no cometer los errores de la primera vuelta y escalar posiciones en el tablero.

"La idea es ganar en el PGA Tour Champions", concluyó.