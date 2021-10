Juan Sebastián Muñoz finalizó cuarto en el ZOZO Championship

Juan Sebastián Muñoz tuvo una destacada actuación en el ZOZO Championship, evento en el que ocupó el cuarto puesto. El colombiano finalizó a nueve golpes del campeón, el local Hideki Matsuyama, quien terminó con 265 lanzamientos (-15).

En la última ronda, Juan Sebastián Muñoz registró 70 golpes, en una jornada en la que tuvo cinco birdies, un bogey y dos doble bogey.

Hideki Matsuyama cumplió la ambición de toda su vida de ganar un evento del PGA Tour en su propio terreno en Japón cuando atravesó el hoyo 72 para coronar una majestuosa victoria en el ZOZO Championship el domingo.

"Fue uno de mis mayores objetivos ganar frente a los fanáticos japoneses aquí en este país. Estoy muy feliz de haber podido lograr eso", dijo Hideki Matsuyama, quien terminó en 15 bajo par con un total de 265.

"Un factor que me favorecía era que los aficionados me apoyaban y estaban detrás de mí, así que me alegra haber podido convertir la energía de la multitud. Estoy emocionado", finalizó Hideki Matsuyama.