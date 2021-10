La R&A y la US Golf Association permitirán limitar la longitud de los tacos en torneos de la PGA

Los torneos de golf de alto nivel tendrán la opción de imponer un límite de 46 pulgadas en la longitud del taco gracias a la R&A (Royal and Ancient Golf Club of St Andrews) y la US Golf Association (USGA), en un intento de restringir las distancias de los drives.

Un movimiento que podría afectar a jugadores como Bryson DeChambeau.

El ganador del US Open 2020, conocido por sus prodigiosas distancias fuera del tee, ha practicado previamente con un drive de 48 pulgadas.

Phil Mickelson, que utilizó un drive de 47.9 pulgadas cuando ganó el Campeonato PGA de los Estados Unidos a principios de este año, calificó el cambio de regla propuesto de "patético" en un tuit en agosto.

El limitar la longitud del taco es una forma en que los legisladores del juego creen que pueden mantener las distancias bajo control.

La R&A (Royal & Ancient) y la US Golf Association (USGA) anunciaron propuestas para limitar los clubes a 46 pulgadas en febrero.

Este martes confirmaron que esta será una decisión opcional como "regla local modelo" para torneos a nivel profesional o de élite amateur.

No incluye los putters.

El R&A, con sede en St Andrews en Escocia, y la USGA han anunciado que la nueva regla estará disponible a partir del 1 de enero de 2022.

Martin Slumbers, director ejecutivo de R&A dijo: "Nos hemos tomado el tiempo para consultar plenamente con la industria del golf, incluyendo jugadores, los principales tours profesionales, fabricantes de equipos, y hemos considerado sus comentarios cuidadosamente".

"Creemos que esto es lo correcto para el juego en este momento y que se le permitirá a los organizadores de los torneo elegir por sí mismos, en el marco de las reglas", agregó Slumbers.

El director ejecutivo de USGA, Mike Whan, dijo: "Es cierto que esta no es la 'respuesta' al debate/tema global de la distancia, sino una simple opción para eventos competitivos".

"Es importante tener en cuenta que no es una 'regla de golf', y como tal, no es obligatorio para el golfista promedio/recreativo. Más bien, esta es una herramienta disponible para aquellos que ejecutan eventos competitivos", concluyó Whan.