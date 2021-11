María José Marín se comprometió con la Universidad de Arkansas

María José Marín, una de las grandes promesas del golf colombiano, dio, el martes pasado, un paso importante en su carrera y se convirtió en una 'Razorback' (mascota de la Universidad de Arkansas).

Marín nació hace 15 años en León Guanajuato (México), pero desde hace 12 años vive en Colombia, más precisamente en Cali.

Empezó a jugar golf desde los 3 años. Desarrolló una gran disciplina y pasión por el deporte, la cual se ve reflejada en sus grandes resultados.

A pesar de no ser una jugadora alta o de gran contextura, Marín aventaja a sus rivales con un gran juego corto. En los últimos dos años cosechó grandes victorias, que despertaron el interés de las mejores universidades estadounidenses.

En diciembre del 2020 ganó el Doral Publix Junior Golf Classic. En ese certamen, disputado en la Florida (Estados Unidos), fue la única golfista en acabar bajo el par y le sacó una contundente ventaja de 15 golpes a su perseguidora.

En marzo del presente año se coronó campeona del Máster Internacional Infantil y Juvenil en el Club Farallones (Cali). Después de tres rondas Marín terminó con un score agregado de -15 golpes. En esta ocasión hizo 10 golpes menos que la subcampeona, Catalina Monroy.

El 23 de octubre quedó en el primer lugar del Campeonato Juvenil Sudamericano. Fue la única jugadora que logró terminar bajo el par después de las cuatro rondas, y le sacó 6 golpes de ventaja a su compatriota, Ana Sofía Murcia.

Esta es una pequeña muestra del cuantioso palmarés de la golfista colombiana, quien ha sabido ganar los últimos seis torneos que disputó. Como se pudo evidenciar, sus números sobresalen del resto y esto generó una puja en las universidades, que no dudaron en invitarla a sus campus para tratar de convencerla.

El martes pasado anunció que Arkansas será su destino universitario. El programa de golf de los 'Razorbakcs' es uno de los mejores hoy en día, y han sacado a grandes golfistas como John Daily. El golfista colombiano Nicolás Echavarría, también hizo sus estudios en la ciudad de Fayetteville.

María José Uribe, la mejor golfista colombiana en la LPGA, comentó: "Me alegra mucho por ti, era la opción que más me gustaba para ti, 'go hogs'".

Marín se prepara para el Women’s Amateur Latin America, que se jugará finalmente del 18 al 21 de noviembre, en campo del Pilar Golf en Buenos Aires (Argentina).