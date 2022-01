Seis golfistas de Colombia estarán peleando por el Latin America Amateur Championship

Este jueves arranca el Latin America Amateur Championship, el torneo más importante para la nueva generación de golfistas de Colombia y del continente. Los mejores jugadores latinos competirán durante cuatro días en el 'Teeth of the Dog' ('Diente de Perro'), un exigente, diseñado por Pete Dye, en República Dominicana.

La séptima edición del LAAC se llevará a cabo, por tercera vez, en Casa de Campo. Habrá 102 golfistas de 29 países de Latinoamérica. Grandes jugadores del PGA Tour, como Joaquín Niemann (2018) y Álvaro Ortiz (2019), fueron campeones de este evento.

Colombia llevará a seis representantes: Daniel Faccini, Carlos Rodriguez, Juan Camilo Vesga, Paolo Forcellini, Daniel Medellín y José Vegas, que estarán peleando por un premio que le cambiará la carrera a quién lo gane.

Además del trofeo del LAAC y la medalla de oro, la competición le entregará seis cupos al que se corone campeón. Dos lugares en los torneos más prestigiosos y tradicionales del PGA Tour: The Open y el Masters. Aparte de esto podrá jugar: el The Amateur Championship, The US Amateur Championship, la 'qualy' al US Open y una plaza en cualquier otro torneo aficionado de la USGA.

Faccini, dos veces campeón nacional, atendió a 'Caracol Sports' para dar sus impresiones del torneo. "Vienen los mejores jugadores de cada país, eso lo hace un 'field' muy chévere y todo un desafío", contó el bogotano.

"Yo quiero ganar, me imagino que todos los jugadores que vienen aquí vienen con esa intención y si no pues para qué están acá. Es un campo difícil, los greens son pequeños y ventea mucho, entonces toca adaptarse a las condiciones", concluyó Faccini.