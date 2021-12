Tiger Woods, después del pro-am del PNC Championship: "Fue genial volver aquí y estar con mi hijo"

El mundo del golf aguarda con expectación el regreso de Tiger Woods este sábado en el PNC Championship, el último evento que disputó antes de su grave accidente de auto y donde volverá a competir en pareja con su hijo Charlie.

Tiger, de 45 años, y Charlie, de 12, atrajeron todos los focos al saltar el viernes juntos al campo del Ritz-Carlton Golf Club de Orlando (Florida) para un calentamiento previo al evento.

"Fue un día genial. Fue genial volver aquí y estar con mi hijo. Una auténtica gozada", declaró el ex número uno mundial tras la práctica.

"Desafortunadamente ha sido un año duro en el que no he podido jugar. Esta es la segunda o tercera ronda que compartimos pero (me alegro de) poder jugar y tener esta experiencia con él", afirmó.

Este evento, en el que una veintena de ganadores de torneos de Grand Slam compiten en pareja con un familiar, fue el último que disputó Woods antes de que el pasado febrero se estrellara con su camioneta en las afueras de Los Ángeles (California), manejando casi al doble de la velocidad permitida.

En la colisión sufrió múltiples fracturas en la pierna derecha de las que sigue rehabilitándose y que le hicieron temer por una posible amputación.

"Estoy empezando a volver a intentar jugar de nuevo, así que no tengo la resistencia que me gustaría tener", reconoció. "El swing no es tan potente, todavía no tengo la velocidad. Es lo que es. La pelota no vuela tan lejos".

"Trabajamos todos los días, incluso los días en los que no me sentía muy bien (...) Aparte de los tres meses que estuve en la cama, no he tomado un día libre", subrayó.

"Muy lejos" de un torneo PGA

El ganador de 82 torneos de PGA, 15 de ellos de Grand Slam, reiteró que se encuentra aún "muy lejos" de pensar en volver a competir con los mejores del circuito.

"Todavía tengo un largo camino por recorrer en este proceso de rehabilitación", afirmó.

El PNC Championship ofrece a Woods la posibilidad de un regreso sin las exigencias de los torneos regulares.

El evento comprende dos rondas y podrá desplazarse en un carro de golf por el campo, una ayuda que no piensa pedir en un eventual regreso a un torneo regular.

"Absolutamente no. Yo no soy así y si no puedo jugar a ese nivel, no puedo jugar a ese nivel", zanjó.

Un año atrás, Tiger disfrutó en el PNC Championship de su primera competencia junto al pequeño Charlie.

El hijo del astro fue el participante más joven en la historia del torneo y rápidamente se robó el espectáculo logrando un 'eagle' en la primera ronda y luciendo un swing muy similar al de su célebre padre.

"Yo no tenía esa velocidad a esa edad. Yo era probablemente un poco más alto que Charlie pero muy delgado", dijo Tiger tras la práctica.

Los Woods serán la última pareja en tomar la salida de la primera ronda el sábado.

Otra pareja participante en esta edición será la número uno del golf femenino, la estadounidense Nelly Korda, junto a su padre, el ex tenista checo Petr Korda. La jugadora mostró también su emoción por competir al lado de Woods.

"No voy a mentir. Estoy siendo un poco egoísta, pero es bastante genial", reconoció