Tiger Woods: "Me encantaría jugar el Open Británico 2022 en St. Andrews"

Tiger Woods se negó, este martes, a poner su fecha de regreso a los torneos de golf, en su primera aparición pública desde el grave accidente automovilístico que sufrió a principios de este año y que lo dejó "con suerte de estar vivo".

En declaraciones a los periodistas en las Bahamas antes del Hero World Challenge, Woods dijo que nunca recuperará la fuerza completa en su pierna derecha, que quedó destrozada tras el accidente en Los Ángeles en febrero.

El golfista, de 45 años, declaró el lunes en una entrevista a 'Golf Digest' que sus días como golfista profesional a tiempo completo habían terminado, diciendo que a partir de ahora elegiría los torneos.

El martes, el 15 veces ganador de torneos mayores no dio ninguna indicación de cuándo esperaba estar lo suficientemente en forma para jugar un evento profesional completo de 72 hoyos, enfatizando repetidamente que su recuperación estaba en curso y que todavía sentía dolor en la espalda y la pierna.

"En cuanto a jugar a nivel del tour, no sé cuándo va a suceder. Ahora, jugaré una ronda aquí o allá, un pequeño golpe y una risa, puedo hacer algo así", dijo Woods.

El jugador estadounidense reiteró que espera que su carrera, tras el accidente, sea un reflejo de la del gran golfista Ben Hogan, que resultó gravemente herido en un accidente en 1949.

Hogan, que ganó 64 eventos del PGA Tour y nueve 'majors', nunca jugó más de nueve torneos en una temporada tras el accidente.

"No preveo que esta pierna vuelva a ser lo que era, por lo tanto nunca tendré la espalda como antes, y el tiempo corre. Me estoy haciendo mayor, no me estoy haciendo más joven. Todo eso combinado significa una agenda completa y un programa de prácticas completo y la recuperación que supondría hacerlo. No tengo ningún deseo de hacerlo", dijo el 'Tigre'.

Riesgo de amputación

"Pero para jugar unos pocos eventos al año como lo hizo el Sr. Hogan , y él hizo un trabajo bastante bueno de él - no hay ninguna razón por la que no puedo hacer eso y sentirme listo", afirmó el jugador californiano.

"Puede que no esté preparado para competir en el sentido de que no he jugado torneos , pero creo que si se practica y se hace correctamente, se logrará, ya lo he hecho antes. Así que conozco la receta para ello, sólo tengo que llegar a un punto en el que me sienta lo suficientemente cómodo como para poder hacerlo de nuevo", añadió Woods.

Aunque Woods no quiso especular sobre un posible objetivo de regreso, admitió que le gustaría jugar en el Open Británico del próximo año, que celebrará su 150 aniversario en St. Andrews, la casa del golf donde Woods ha ganado dos veces antes.

"Sí, me encantaría jugar en St. Andrews, no hay duda", dijo Woods.

"Físicamente, espero poder hacerlo. Tengo que llegar allí primero. El torneo no va a ir a ninguna parte, pero tengo que llegar allí. Es mi campo de golf favorito del mundo. Ser dos veces campeón del Open allí, sólo hacer parte de la cena de los campeones, es muy bonito. Desde mi primera en el '05 pude asistir a una cena de campeones, fue muy bonito formar parte de ella" agregó el exnúmero 1 del mundo.

Mientras tanto, Woods no quiso comentar directamente sus recuerdos del accidente, que le dejó sin poder caminar sin ayuda durante varios meses.

Sin embargo, reveló que la amputación de su pierna destrozada, que sufrió dos fracturas compuestas, había estado "sobre la mesa".

"Tengo la suerte de estar vivo, pero también de conservar la extremidad. Son dos cosas cruciales. Estoy muy agradecido de que alguien de arriba se ocupara de mí, de que sea capaz no sólo de estar aquí, sino también de caminar sin una prótesis", dijo Woods, que afirmó que su rehabilitación había sido más dura que sus múltiples regresos de cirugías de espalda y rodilla a principios de su carrera.

"Lo de la rodilla fue una cosa. Eso es un nivel. Luego la espalda. Con esta pierna derecha... es difícil explicar lo difícil que es. Estar inmóvil durante tres meses. Simplemente estar ahí tumbado. Estaba deseando salir al exterior. Ese era un objetivo mío. Especialmente para una persona que ha vivido toda su vida al aire libre", dijo.

"Pasé de la silla de ruedas a las muletas y ahora a nada. Ha sido un trabajo muy duro", concluyó.