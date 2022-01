Grandes sorpresas en la Copa ATP: Derrotas de Daniil Medvedev y Mateo Berrettini

Daniil Medvedev y Matteo Berrettini cayeron derrotados en sus primeros partidos de la temporada en la Copa ATP este domingo, pero Alexander Zverev no cometió ningún error.

El campeón del US Open, Medvedev, lidera un equipo ruso en Sídney mermado por las lesiones y COVID-19, que busca defender el título por equipos ganado contra Italia el año pasado.

Pero el número dos del mundo, que consiguió cuatro coronas del circuito en 2021, se vio sorprendido por el impresionante francés Ugo Humbert, número 35 del ranking, a pesar de ir ganando un set y 3-0.

El francés remontó para dar la gran sorpresa por 6-7 (5/7), 7-5, 7-6 (7/2) en unas agotadoras 2 horas y 55 minutos, mientras Medvedev, enrojecido por el calor, se quedaba sin fuerzas.

"Ha sido muy duro hoy, pero estoy muy contento", dijo Humbert tras una de las mayores victorias de su carrera.

"Tuve algunas oportunidades en el primer set, y sólo traté de mantenerme relajado, concentrarme en lo que tenía que hacer y fue un gran partido", agregó.

Ante la ausencia del quinto clasificado, Andrey Rublev, tras contraer el coronavirus en una exhibición en Abu Dhabi el mes pasado, el desconocido Roman Safiullin fue elegido como segundo jugador individual de Rusia.

Safiullin salvó 15 de los 19 puntos de quiebre para ganar por 2-6, 7-5 y 6-3 al francés Arthur Rinderknech y preparar el terreno para Medvedev, que podría ser el primer cabeza de serie en el Abierto de Australia de este mes si el campeón defensor Novak Djokovic no se presenta.

Djokovic se ha negado a confirmar si se ha vacunado contra el COVID-19, un requisito en el primer Grand Slam del año, y se ha retirado de la Copa ATP.

La eliminatoria se llevó a unos dobles decisivos, en los que Medvedev se apoyó en Safiullin para ganar y sellar los puntos.

Rusia está en un grupo difícil que también incluye a la anfitriona Australia y a la subcampeona de 2021, Italia, liderada por el número siete del mundo Berrettini, que también fue derrotado, cayendo ante Alex de Minaur, número 34 del ranking, por 6-3 y 7-6 (7/4).

"He trabajado muy duro para estar aquí, estoy en la mejor forma de mi vida y listo para tener un gran año", dijo de Minaur, ante un ruidoso público.

Antes, el número dos italiano Jannik Sinner aplastó al australiano Max Purcell por 6-1 y 6-3.

Sólo las naciones ganadoras pasan a las semifinales de cada uno de los cuatro grupos del certamen, que se disputa hasta el 9 de enero.

En el otro partido de la noche, la Alemania de Zverev se enfrentó a un equipo británico liderado por Cameron Norrie, que tuvo una temporada 2021 de gran éxito que le hizo ascender en la clasificación hasta terminar en el puesto 12.

Pero no fue rival para el número tres del mundo, que se sacudió la oxidación del primer set para arrollar al británico por 7-6 (7/2) y 6-1.

"Es el primer partido de la temporada y nunca va a ser el mejor partido de tu vida, pero estoy contento", dijo Zverev, que conquistó su segundo título de las Finales ATP en noviembre, su sexto trofeo del año.

El británico Dan Evans ganó el primer partido de individuales contra el alemán Jan-Lennard Struff por 6-1 y 6-2.

Estados Unidos, por su parte, ganó su partido contra Canadá, con el veterano John Isner, que venció a Brayden Schnur por 6-1 y 6-3, después de que sustituyera a Denis Shapovalov, número 14 del ranking, que sigue fatigado tras dar positivo por coronavirus a su llegada a Sídney.

"Estoy decepcionado por no poder jugar el primer partido, pero no me sentía preparado físicamente todavía", dijo Shapovalov, que más tarde se recuperó jugando el partido de dobles.

El estadounidense Taylor Fritz había superado antes al canadiense Felix Auger-Aliassime, número 11 del ranking, por 6-7 (6/8), 6-4 y 6-4.