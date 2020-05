"Ha sido una experiencia horrible": futbolista denuncia agresión durante robo a su casa

Dos delincuentes se llevaron algunas joyas y relojes antes de huir. La Policía ya tiene en su poder las imágenes de cámaras de seguridad.

El futbolista inglés Dele Alli, del Tottenham, fue agredido durante el asalto a su domicilio en la madrugada del miércoles por parte de dos ladrones armados con cuchillos.

Sin embargo, el centrocampista no sufrió heridas graves, informó el diario Daily Mail.

"Ha sido una experiencia horrible, pero ahora estamos bien", reaccionó el futbolista de 24 años en su cuenta Twitter.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.

— Dele (@dele_official) May 13, 2020