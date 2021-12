Hansel Atencia, figura de los Titanes: "Ganar un sexto título consecutivo sería una cosa de locos"

Hansel Atencia fue una de las figuras destacadas en el pentacampeonato de los Titanes de Barranquilla. El base convirtió un triple decisivo en el tercer partido contra los Cimarrones del Chocó, que extendió una serie que parecía perdida.

Atencia nació hace 24 años en la ciudad de Barrancabermeja y con apenas 16 años debutó en el equipo de su tierra, los Búcaros de Santander.

En el 2019 fue fichado por un equipo de Islandia, el Thor Akureyri, donde jugó 21 partidos. El año siguiente firmaría por el Huakar Club, del mismo país, pero debido a la pandemia la liga fue suspendida.

Los Titanes aprovecharon esta situación y se hicieron con los servicios del jugador para afrontar la Liga Profesional de Baloncesto 2021.

El basquetbolista santandereano atendió a 'Caracol Sports' para discutir lo que dejó la apasionada final.

¿Qué cree que pasó en los dos primeros partidos de la final contra Cimarrones, por qué no encontraron su juego?

"Yo creo que en los primeros juegos el cansancio de nosotros se notó muchísimo. No es por dar excusas, porque Cimarrones fue mejor en el planteamiento de juego, más físicos, muy efectivos. Ellos se jugaron los mejores partidos de todo el torneo en la final, estaban muy conectados; y nosotros no pudimos responder porque el desgaste físico que teníamos de los 5 partidos en la semifinal contra Caribbean se notaron.

Ellos se aprovecharon de eso, nos estudiaron bien y se les notaba que querían ganar el campeonato".

¿Qué hablaron con el DT Tomás Díaz antes del juego 3, cuando estaba en riesgo el título?

"Nosotros tuvimos muchas charlas como equipo después del primer y segundo juego, porque notamos que había un ambiente muy pesado en el camerino, a pesar de que nosotros somos una familia. Había algo ahí que no nos dejaba jugar como lo veníamos haciendo en todo el torneo. Yo creo que lo que nos caracterizaba a nosotros era el juego en equipo y no lo estábamos haciendo en la final, cada uno estaba por su lado.

Hablamos de esas cosas, de lo que nos estaba molestando. Dejamos todo dicho sobre la mesa, para sacarnos esa negatividad.

Pero creo que lo más importante fue el liderazgo que tuvo el presidente de Titanes (Alberto Caparroso), que casi nunca se va a decir y nadie lo va a tener en cuenta. Él viajó desde Barranquilla el día de descanso que tuvimos después del segundo partido, precisamente solo para hablarnos a nosotros. Nos dio una charla como de una hora, nos dijo lo orgulloso que estaba de nosotros, que creía en el equipo, nos motivó. Nos dijo que si había un equipo capaz de darle vuelta a la serie era el nuestro.

Nosotros entramos a esa reunión ‘bajoneados’ y salimos psicológicamente nuevos, con la confianza por las nubes. Después del tercer juego nos mantuvimos unidos, que fue lo que nos hizo falta en los primeros dos".

¿Cómo recuerda ese triple que encestó faltando 15 segundos en el juego 3, que mantuvo con vida a los Titanes?

"Yo creo que lo que ayudó a tomar ese tiro fue la calma que tuve en ese momento, yo no estaba pensando en cuánto tiempo quedaba, cómo iba el marcador. No había tenido una buena noche en mis tiros de triple y se me dio la oportunidad, me hicieron una cortina y quedé solo.

Son tiros que practico normalmente cuando estoy entrenando antes de una liga. Son los tiros que puedo meter, entonces no me aceleré. Gracias a Dios entró porque hubiera sido una historia completamente diferente. La confianza me la dan los compañeros y el ‘profe’ Tomás Díaz, que siempre me dice “que anoté, que anoté”. Son muchos años de entreno y la recompensa se vio reflejada ahí".

¿Qué pasó al final del juego 4, cuando parecía que tenían la igualdad en el bolsillo y se les complicó en esos últimos segundos?

"Yo creo que a lo último nosotros mismos nos complicamos y casi los dejamos a ellos volver al juego. No soy de echarle la culpa a las decisiones arbitrales, pero creo que no fueron las mejores cuando se estaba acabando ese partido. Les dieron 7 tiros libres en 20-30 segundos, algo que difícilmente se ve en el baloncesto. Donde ellos hubieran metido esos libres el partido hubiera sido otro.

Después de nivelar la final en ese cuarto partido (2-2), era una serie completamente nueva. Los partidos que se ganan así son los que se más se disfrutan".

¿Qué pasó en los dos últimos cuartos del quinto partido, cuando los Cimarrones lograron estar a 2 puntos, después de que les iban ganando por 19?

"Empezamos como debíamos haber jugado todos los partidos, ese es el juego de Titanes, lo demostramos en los dos primeros cuartos, donde logramos sacar una ventaja importante. Todos estábamos concentrados, pasando el balón, los tiros entraron, estábamos muy efectivos, algo que nos había faltado en los partidos anteriores.

Sabíamos que ellos eran un equipo capaz de anotar 10-12 puntos seguidos, porque tienen jugadores con mucha experiencia y muy buenos lanzadores. Cuando juegan de manera física en la defensa, pueden hacer esa corrida, y lo hicieron.

Empezaron muy fuertes el tercer cuarto, como lo hicieron en toda la serie, tratamos de anticiparlos y defender bien ese cuarto pero no pudimos, es una final y ellos no se iban a entregar".

Cuando los Cimarrones se les acercaron en el quinto juego, volvió a anotar 2 triples decisivos para darle aire a los Titanes, ¿Cómo se prepara para afrontar esos lanzamientos?

"Tomás (Díaz) siempre me dijo que fuera agresivo, que anotara cuando pudiera. Yo vi que el equipo no estaba siendo efectivo, entonces hice mi juego, me empezaron a entrar los tiros de media distancia. Después de que un jugador mete tres tiros seguidos uno sabe que el tercero va para arriba también".

Una de las claves estuvo en frenar a Dominique Morrison, ¿Cuál fue la estrategia para neutralizarlo?

"Tuvimos la estrategia de que el jugador que lo marcara estuviera muy pegado a él, porque si le das un poquito de espacio el tiro va para arriba, estaba siendo muy efectivo, es un gran lanzador. La estrategia era hacerlo poner el balón en el suelo, que atacara, que driblara, que buscara la ayuda, incomodarlo y creo que eso nos ayudó muchísimo.

Aún así el terminaba con 15-20 puntos, pero no dejamos que cogiera confianza para tomar esos tiros al final de cada partido".

Ahora los Titanes quedaron a un título de alcanzar la marca conseguida por los Búcaros, el equipo de su tierra, en donde debutó, ¿Cómo valora esa situación?

"Yo creo que ahí se ve reflejado el profesionalismo y la organización de Titanes. Llevan 5 ligas participando y las 5 las han ganado, yo creo que no va ser la última. Tampoco creo que los Búcaros se la va a dejar fácil, para la siguiente liga se van a armar lo mejor posible para mantener esa diferencia.

Ganar un sexto título consecutivo sería una cosa de locos. La verdad no había pensado en eso (risas), pero creo que va a ser una bonita batalla".

¿Cuáles son sus objetivos para el 2022, seguirá en Titanes?

"Por ahora no sé. Voy a descansar y celebrar la navidad con mi familia, después miraré las opciones para el otro año. Espero poder volver a Europa, esa es mi meta; y si no, quedarme aquí en Suramérica, en Argentina o Brasil, si se me da la oportunidad.

Si me quedo en Colombia, Titanes será la primera opción porque fueron los que me dieron la mano".

¿Qué piensa del récord de Stephen Curry, es fanático del jugador de los Warriors?

"Es impresionante. Creo que antes de que rompiera el récord ya muchos lo considerábamos como el mejor lanzador de la historia. Él ha cambiado el juego totalmente, no solo en la NBA sino en todo el mundo, porque ahora la cantidad de triples que se toman, en comparación a antes de su llegada, es impresionante.

Un tiro de triple en una salida rápida es bueno gracias a él, antes uno la terminaba en bandeja o cerca del aro porque si uno lanzaba de 3 el entrenador lo sacaba a uno.

El impacto que ha tenido en el juego es increíble, el hecho de que pasó a Ray Allen con 500 partidos menos es una cosa de otro mundo".