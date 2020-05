Hasta Donald Trump se emocionó con el entrenamiento viral del Mike Tyson

El exboxeador de 53 años publicó un video en el que muestra que mantiene los poderosos golpes que lo llevaron a ser campeón de los pesos pesados.

“Soy un chico malo de por vida”, escribió Mike Tyson en el texto que acompañó las imágenes de su entrenamiento.

I’m a Bad Boy for Life. Watch #BadBoysforLife now on DVD Blueray @realmartymar #willsmith #stillthebaddestmanontheplanet pic.twitter.com/R9Zmz19GFm

— Mike Tyson (@MikeTyson) May 1, 2020