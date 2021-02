Hija mayor de Kobe Bryant cumplió su sueño de ser modelo: firmó contrato con prestigiosa agencia

Natalia Bryant anunció que firmó un contrato con la agencia IMG Models, con la que cumplirá un sueño. La noticia llega un año después de la muerte de su padre Kobe Bryant y su hermana Gianna en un trágico accidente aéreo.

"Siempre he estado interesada en la moda desde muy joven. Me encanta esta industria y desde que tengo uso de razón, he querido ser modelo. Hay mucho que aprender, pero siento que esta es una gran oportunidad para aprender y expresarme creativamente", escribió Natalia Bryant en una publicación en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Maja Chiesi, vicepresidenta sénior de IMG Models, aseguró que "Natalia Bryan tiene un futuro muy brillante por delante, y nos sorprendió su belleza, talento y empuje desde nuestro primer encuentro. Esperamos conectarla con oportunidades nuevas y emocionantes que muestren su personalidad multifacética y su aspecto”.

Natalia Bryan cumplió 18 años el pasado 19 de enero.

