Hinchas robaron y golpearon a periodista que los grababa tras un partido

Alejandro Aguirre, reportero de TV Azteca, estaba grabando la salida del estadio de los hinchas de de Tigres, equipo que perdió 2-0 el clásico frente a Monterrey.

“Ya me habían dado un par de aventones y la Policía me sugirió que me hiciera atrás de las vallas”, contó Alejandro Aguirre, a ‘ABC Deportes’, sobre su decisión de no hacer caso a las recomendaciones de las autoridades.

🚨 | Alejandro Aguirre, reportero de TvAzteca, comenta la agresión que sufrió de algunos integrantes de la barra @LibresyLokosNet#ABCDeportes | 📻92.1 FM y 660 AM pic.twitter.com/oYglFSFqAq — ABC Deportes MX (@abcdeportesmx) September 20, 2021

El comunicador, quien terminó con una herida en el rostro, contó que los hinchas le robaron el teléfono celular con el que estaba grabando y cuando intentó recuperarlo fue que empezaron a golpearlo.

“Sentí el golpe y ahí los policías me agarraron, me hicieron hacia atrás”, relató.

Al final, Alejandro Aguirre terminó preocupado porque el teléfono celular que le robaron era de un compañero.