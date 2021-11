Impresionante confesión de Mike Tyson respecto a su consumo de sustancias psicoactivas

Mike Tyson sigue dando de qué hablar luego de su salida del mundo del boxeo profesional. El estadounidense ha confesado en varias ocasiones que consume regularmente drogas; incluso, 'Iron Mike' es accionista en una empresa de productos cannábicos en su país.

Sin embargo, eso no es lo único y en los últimos días, el expugilista sorprendió a todos con la confesión de una extraña sustancia que ha usado para mantenerse más tranquilo. Se trata de glándulas de sapo, que tienen tendencia a ser venenosas y que producen efectos alucinógenos.

"Antes de consumir el veneno de sapo, yo era un desastre. El oponente más duro al que me he enfrentado era yo mismo. Tenía baja autoestima . A las personas con grandes egos les pasa mucho. El sapo despoja al ego. El único propósito del sapo es que alcances tu máximo potencial. Miro el mundo de otra manera. Todos somos iguales. Todo es amor”, confesó la leyenda del deporte al medio 'New York Post'.

Al ser cuestionado por la extraña razón de consumir esta sustancia, el hombre, de 55 años, respondió: "Antes consumía cocaína, por qué ahora no podría consumir el veneno. Claro que la primera experiencia sentí que moría. Es otra dimensión".

El diario neoyorquino también informó que Mike Tyson posee una granja de sapos, en el desierto de Sonora, en su rancho en California.