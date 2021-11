Indirecta de Rafael Nadal a Novak Djokovic por vacuna contra el Covid-19

Recientemente, Rafael Nadal fue invitado al 'MARCA Sport Weekend', un evento que reúne a deportistas para hablar sobre diferentes temas relacionados al deporte.

Durante su intervención, Nadal habló sobre algunos momentos de su carrera deportiva, pero también realizó algunas declaraciones que fueron catalogadas por algunos como un ‘pulla’ hacia Novak Djokovic.

“Entiendo que hay gente que no se quiera vacunar, pero me parece una postura un poco egoísta (…) No tenemos total certeza de los efectos de las vacunas, pero sí sabemos el efecto del virus si no estamos vacunamos”, aseguró el tenista español.

Cabe recordar que Djokovic todavía no confirmó de manera oficial si ya se vacunó y, en varios momentos, se ha mostrado esquivo cuando se le pregunta sobre el tema.

Incluso, la participación del tenista serbio en el Abierto de Australia todavía es una incógnita debido a esta situación.