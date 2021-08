Ingrit Valencia volvió de Tokio y se encontró con tremenda estafa con su casa en Ibagué

Decepcionada y triste. Así se mostró la boxeadora Ingrit Valencia, quien recientemente participó en los Juegos Olímpicos de Tokio y al regresar al país se encontró con una reclamación sobre su casa, en la que vive en la ciudad de Ibagué.

La deportista realizó la denuncia a través de un video que circuló en las redes sociales y en el que detalló lo sucedido.

"Tuve la oportunidad de ahorrar un dinero para comprarme una casa. Había una en remate en la ciudad de Ibagué, la cual me interesó e hice negocio con esa persona. Ese señor dijo que él era el secuestre. Fui al banco y efectivamente él salía como el secuestre. Le di 150 millones de pesos a este tipo. Él me entregó las llaves de la casa, pagó toda la administración, pagó los servicios y listo", dijo Valencia, medallista en Río 2016, en primera instancia.

Pero ella fue más allá y contó lo que ha tenido que vivir en los últimos días. Así agregó que "tengo un año viviendo ahí y ahorita que llego de Tokio me encuentro con la noticia que tengo una carta de desalojo, que el verdadero dueño está pidiendo la casa. Yo pagué por ella, hice un negocio con esa persona y ahora no me quiere devolver el dinero, no me quiere dar la cara y siempre es con evasivas".

La intención de Ingrit Valencia es la de generar presión y hacer viral su video para que la persona inescrupulosa que la estafó, aparezca y responda por el hecho que ella denunció abiertamente.