Ingrit Valencia y su triste relato sobre cómo habría sido estafada con su casa: “Parece un complot”

Ingrit Valencia, boxeadora colombiana que participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y que ganó medalla de bronce en Río 2016, denunció que habría sido víctima de estafa en Ibagué, pues el año pasado pagó 150 millones para comprar una casa y ahora, a su regreso de Japón, se encontró con una orden de desalojo.

“Me encontré con una mala noticia lamentable para un deportista y todas las personas que invierten su dinero, que quieren salir adelante y trabajan día a día por lograr sus sueños. En el año 2020, en la pandemia , quise comprar una casa con todos los ahorros de las medallas que he obtenido después de Río, fui campeona en todos los juegos del ciclo olímpico y traté de ahorrar ese dinero para poder comprarme una casa”, dijo la deportista en diálogo con Noticias Caracol.

Con esa ilusión, Ingrit Valencia se dispuso a buscar la vivienda que tanto anhelaba y creyó que la había encontrado.

“Voy a un conjunto de la ciudad de Ibagué y veo una casa que decía que se vendía y llamé y me contestó esta persona, Dairo Arias Carvajal, es el señor con el que hice el negocio. Ahí me comentó que la casas era un remate y que él era el secuestre de la casa, que estaba a cargo de la casa”, afirmó.

La deportista oriunda de Morales, Cauca, dijo que luego se dirigió al banco y se enteró de que el señor sí aparecía en sus registros, lo cual le generó confianza.

“Entonces, con esa persona hice el negocio, fuimos a una notaría, hicimos un contrato, el cual el señor incumplió. Después creo que dejó perder el remate, no lo pagó, no sé. El señor me entregó a mí la casa, me entregó las llaves, me entregó todo a paz y salvo, la administración, todo”, señaló.

Publicidad

Ingrit Valencia agregó que lleva un año viviendo ahí, que nadie le había dicho nada y pensó “que el negocio ya se había concretado”.

“Digamos, hacer papeles y todo eso, y al final pues resulta que me llega una orden de desalojo, que me están diciendo que me vaya de mi casa”, anotó.

Vea también: SIC le ganó batalla jurídica a la Federación Colombiana de Fútbol

Señaló que no puede desalojar, porque pagó por esa casa e hizo un negocio con esta persona, aunque precisó que no tiene escrituras.

“Necesito que esta persona se pronuncie y me diga dónde está mi dinero, qué pasó, por qué me quieren desalojar de mi vivienda… No tengo las escrituras porque él me había dicho que, con el dinero que le había dado, él iba adelantar el proceso de las escrituras, iba a pagar una parte al banco para poder hacer la diligencia y que yo le diera la otra parte del dinero para ahora sí firmar las escrituras, cosa que nunca se cumplió”, afirmó.

Ingrit Valencia comentó que el hombre con el que hizo el negocio no le da la cara y que “siempre es como con evasivas”.

“El tipo nunca me afirmó nada, siempre tuvo muchas evasivas y yo, con la preparación de los Olímpicos, viajé, estuve muy concentrada en este tema y ahora el tipo no me da cara, siempre es como con evasivas”, expresó.

Publicidad

La deportista espera la colaboración de todas las entidades competentes, la ciudadanía y los medios de comunicación para que esto no le pase a nadie más.

“Ayer (jueves 19 de agosto de 2021) estuve en la Casa de Nariño y tuve la oportunidad de hablar con el presidente, me ofreció todo su apoyo, toda su ayuda. Esperemos que esto sea verídico, sea haga real, que puede tener la ayuda de mi departamento, de toda la gente que está viendo este video”, dijo.

Insistió en que le parece muy sospechoso que después de un año viviendo tranquilamente en su casa nadie le hubiera dicho nada.

“Parece que esto es un complot, que fuera una banda de personas delincuentes que están acostumbradas a hacer esto y no quiero que esto quede impune, y que estas personas no le hagan más daño a otras personas”, aseguró.

Asimismo, Ingrit Valencia lamentó que, tras muchos años de dedicación y esfuerzo para alcanzar sus sueño,s ahora se enfrente a esta situación.

“Ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio no se pudo conseguir la medalla, por ende no tendré ningún apoyo económico, no tendré premio de medalla y esto me da mucho más dolor porque en sí estoy en la calle prácticamente, no tengo nada y me da mucha rabia que estas cosas se presenten”, aseveró.

Publicidad

Finalmente, reiteró que espera que se haga justicia, que pueda recuperar su vivienda o su dinero y que sus familiares tanto en Ibagué como en Cali también están pendientes de su situación.