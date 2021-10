Insólito: jugadora de golf se encuentra con canguros mientras pasean por campo de entrenamiento

De no creer. Así fue el particular suceso que vivió la golfista amateur Wendy Powick mientras estaba entrenando.

“Nunca había visto que un grupo de canguros se acercara para verme jugar (…) esto es oro puro y solamente sucede en Australia”, escribió Powick en la publicación de su cuenta de Instagram.

De acuerdo con el 'post' de Powick, el hecho se presentó en los campos de golf de Arundel Hills Country Club, situados en una zona rural de la ciudad de Gold Coast, Australia.

Tras la insólita situación, varios internautas compartieron toda clase de mensajes sobre el tema.

Por ejemplo, la usuaria @golfwithheather escribió: “Increíble, yo me hubiera sentido un poco asustada si me hubiera pasado, pero me pareció genial”.

Por su parte, @yorethomas comentó: “Esa situación es un poco aterradora”.