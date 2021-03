Jackeline Rentería tiene una inspiración extra para lograr su cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio

Jackeline Rentería tiene en su hija Maily Salomé una inspiración extra para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Es un motivo más para seguir dándola toda en el proceso de alcanzar un sueño que no solamente me va a alegrar a mí por haberlo logrado sino que es el ejemplo que en muchos años le voy a dejar a mi hija de que uno no se debe rendir, que debe seguir adelante”, dijo Jackeline Rentería.

Los viajes y las concentraciones alejan a Jackeline Rentería de su hija, por eso cada que está en Cali aprovecha para compartir algo de su técnica con la pequeña.

“Aquí en el coliseo del pueblo me da la tranquilidad de que ella venga y que esté aquí. El entrenamiento requiere de una máxima atención, pero de esa misma manera el hecho de que la niña esté acá me motiva”, finalizó.

En mayo, en Sofía (Bulgaria) se realizará el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio y Jackeline Rentría espera lograr un cupo y luchar por su tercera medalla en la historia de las justas.

