Jhon Orobio se quedó con el bronce en los Juegos Panamericanos Junior, pero no quedó conforme

Jhon Orobio llegó a los Juegos Panamericanos Junior como una de las máximas esperanzas para quedarse con el oro en boxeo, por la categoría de los 57 kilogramos. El nacido en La Tola, Nariño, llegó a Cali, luego de conseguir la medalla de bronce en el último mundial de la disciplina.

En la primera ronda de la competencia, 'El Tigre' no tuvo problemas al derrotar a su rival boliviano. Inclusive, el juez del combate tuvo que detener la pelea, en el tercer asalto.

Tras la buena presentación, Orobio se instaló en las semifinales con la ilusión de conseguir un cupo en la final. Sin embargo, esto no fue posible, luego de que en el control de peso que se suele realizar antes de la competencia, saliera por encima de los 57 kilogramos, "la cual no es apta para su biotipo físico", como lo dijo su entrenador Diego Veira.

Esto le provocó al joven de 18 años su descalificación en el evento y el acceso directo a la final para su rival brasileño. Al final el título fue para el estadounidense Julius Ballo y, aunque Orobio consiguió el bronce, no terminó del todo conforme y así lo hizo en declaraciones con 'Panam Sport'.

El colombiano Jhon Orobio ganó la presea de BRONCE 🥉 en los 57 kilogramos del Boxeo en los Juegos Panamericanos Júnior de Cali 2021. pic.twitter.com/oA44EtiD25 — Óscar David Ríos Gil🚲🌎 (@Orios8) December 1, 2021

Publicidad

"No me siento tan bien con la medalla de bronce, mi objetivo era la medalla de oro. Todo Colombia sabía que esa medalla era mía y por problemas no pude luchar por ella, pues perdí por W.O. Esta medalla de bronce va a ser una motivación, para que las que sigan sean de oro. Son muchas cosas que debemos cambiar, no debemos bajar el ritmo, seguir luchando fuerte para llegar al oro", dijo Jhon Orobio.

Así las cosas, 'El Tigre' seguirá preparándose para llevar a cabo el ciclo olímpico, con el objetivo de llegar a París 2024.