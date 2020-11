Johanis Menco y su mensaje de esperanza a cinco meses de accidente en el que perdió una pierna

Johanis Menco, de 25 años, sufrió hace cinco meses un accidente con una puerta de vidrio, por el que perdió una pierna. En entrevista con Noticias Caracol habla de su recuperación y le envía un mensaje de esperanza a los colombianos.

“La verdad en ese momento tuve una sensación de alegría. Volví a nacer, volví otra vez de chiquitita a mis primeros pasos”, cuenta la joven que ya se adapta a una prótesis.

Con una sonrisa y pasos cada vez más firmes supera la tormenta que le cambió la vida.

“Ya son cinco meses del accidente, ya va pasando muy rápido, pero a medida que va pasando yo también voy evolucionando muchísimo: ya estoy con lo de la prótesis, ya estoy entrenando”, señala.

No perder la alegría y la gracia, aún en la dificultad, ha sido parte fundamental en su recuperación.

“Ya me acepté tal cual como soy ahora, una Johanis nueva, sin su piernita. Sí, a veces la extraño porque a veces me voy a colocar un pantalón y como que uff me acuerdo otra vez”, expresa.

A sus 25 años y con la capacidad de construir nuevos sueños intacta, Johanis cumple su meta: enviar a Colombia un mensaje de esperanza:

“Creo que nosotros mismos somos la motivación y la inspiración para salir adelante. Entonces, así como esta mujer que hoy ven aquí por medio una pantalla se levantó, ustedes también lo pueden hacer porque se vale caer, pero también se vale levantarse”, subraya.