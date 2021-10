Juan Camilo Vargas, el colombiano que corona sus sueños en el mundo del squash

Juan Camilo Vargas , oriundo de la ciudad de Bogotá y jugador profesional de Squash, recientemente ganó el torneo Open de Moscú. Allí encontró un gran nivel y se alzó con un título en su carrera deportiva, en la que ha hecho camino al andar.

Vargas ha escrito su historia paso a paso, con experiencias y formación a nivel internacional, primero en Estados Unidos y ahora en Europa.

El bogotano recreó su proceso y contó detalles de la forma en que ha ido de manera ascendente, en una modalidad deportiva en el que no es fácil figurar más allá de las frontera.

¿Cómo fue la experiencia en el Squash Open de Moscú?

Yo era la siembra dos e iba motivado. Sabía que, por lo menos, tenía que llegar hasta la final. La semifinal estuvo dura, pero sentí que tuve el control del partido. En la final jugué contra un húngaro que me había ganado hace un par de meses, entonces venía pensando que sería un encuentro difícil. Comencé perdiendo el primer set, pero con el paso del tiempo me di cuenta que se quebró física y mentalmente. Durante el quinto set, él ya estaba muy agotado y aproveché esa situación de juego para cerrar el encuentro.

¿A qué edad comenzó a practicar esta disciplina deportiva?

Yo comencé a jugar squash a los siete años porque mi papá y mi hermano jugaban y me empezó a interesar. A los 10 años jugué mi primer torneo internacional que fue un sudamericano junior, en el que representé a Colombia y que se realizó en Argentina. Intenté practicar otros deportes, pero con ninguno sentí esa conexión como con el squash.

¿Cómo se dio la oportunidad de conseguir una beca en Estados Unidos para jugar squash?

Hacia finales de mi carrera como deportista junior (18 años) me fue muy bien en un torneo y una universidad de Estados Unidos se fijó en mí. Afortunadamente, pasé los exámenes que me pidieron para ingresar y empecé a estudiar Relaciones Internacionales y Antropología. Paralelamente, seguí compitiendo.

¿Qué aprendizajes le dejó el squash universitario estadounidense?

Fue una experiencia bastante valiosa porque me sirvió mucho para aprender a dar resultados bajo presión. A veces, uno se sentía como en un estadio debido a que el público siempre estaba haciendo bulla y tenía la responsabilidad de ganar para, de cierta manera, no defraudar a las personas que me estaban apoyando. Al final, esa fue una lección mental que me ayudó mucho.

¿Qué hizo después de concluir sus estudios universitarios?

Luego de terminar mis estudios universitarios, me mudé a una ciudad que se llama Stamford (Connecticut) y ahí comencé a dar clases en un club de squash para financiar mi carrera deportiva. Paralelamente, seguí compitiendo y logré entrar al top 100 de la Asociación de Jugadores Profesionales de Squash (PSA). Precisamente, en ese momento me di cuenta que debía dedicarme por completo al squash si quería llegar a ser el mejor.

Luego de su experiencia en Estados Unidos, se fue a Europa para dedicarse por completo al squash ¿Cómo fue ese proceso?

La oportunidad de irme a Europa se dio porque en el club donde estaba dictando clases, conocí al entrenador de una academia de República Checa. Luego, me fui allá y en 2018 me dedique por completo a entrenar y a competir en torneos de squash.

Ahora hablemos del estilo de juego de los jugadores colombianos y sobre su paso por la Selección Colombia de squash...

En Colombia, los jugadores tienen muy buen estado físico porque muchos se forman en Bogotá y la altitud ayuda mucha a que desarrollen un estilo de juego basado en la parte física. Por el lado táctico, últimamente nos caracterizamos por tener un estilo de juego más parecido al de los egipcios, quienes les gusta arriesgarse y atacar más. Con respecto a la Selección Colombia, ganar la medalla de Oro en los Juegos Panamericanos fue una de las satisfacciones más grande de mi carrera deportiva. En ese momento me di cuenta que podía llegar lejos jugando este deporte.

¿Cómo es una rutina de entrenamiento suya y qué tal ha sido entrenar con el excampeón mundial Grégory Gaultier?

Mi rutina entrenamiento cambia dependiente del momento de la temporada, pero por lo general entrenó doble jornada de lunes a viernes y los sábados solamente una. En la mañana comienzo con un entrenamiento en el gimnasio, una sesión de bicicleta o un ejercicio llamado ‘sombras’. Por la tarde juego Squash. De él (Gaultier) he aprendido a tener más fortaleza mental porque a los 38 años tuvo dos cirugías en la rodilla y siempre lo veía realizando sus rutinas de recuperación. Creo que eso me enseñó a ser fuerte en medio de la adversidad.

¿Cuándo serán sus próximas competencias?

En noviembre voy a disputar dos torneos en Francia y luego regreso a República Checa para jugar en otra competencia. Finalmente, en diciembre cerraría la temporada jugando con la Selección Colombia en el Mundial por equipos.

Por Jacobo Olivares B.

Periodista Caracol Sports