Juan Sebastián Cabal: "En la Copa Davis no existe el ranking"

Daniel Elahi Galán, Nicolás Mejía, Juan Sebastián Cabal, Robert Farah y Cristian Rodríguez forman el quinteto del equipo de Colombia que va a disputar las Finales de la Copa Davis por segunda edición consecutiva.

Capitaneados por Alejandro Falla, el combinado sudamericano apuntala su puesta a punto en Turín como uno de los componentes del Grupo E con Estados Unidos e Italia, considerados como los favoritos para avanzar hacia los cuartos de final.

Colombia se aferra a la solidez y experiencia del dobles que integran Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, una de las mejores parejas del mundo, y de Daniel Galán, número uno del equipo para los compromisos individuales. Nicolás Mejía, una de las mayores progresiones del tenis cafetero, apunta como la otra opción de su selección en los compromisos de singles.

"En la Copa Davis no existe ránking", afirmó Cabal en una rueda de prensa telemática, un sentimiento generalizado en el conjunto colombiano para mantener las expectativas en la competición.

El cuadro sudamericano acude sin presión a las Finales de la Copa Davis. "Tenemos mucho que ganar y poco que perder. Italia y Estados Unidos tienen más que perder y eso es una presión que no tenemos y debemos aprovechar", afirmó Mejía.

"Somos un equipo. Todos, tanto el capitán y equipo técnico y nosotros y hay que prepararlo bien y darlo todo en la cancha. Dentro y fuera. Estamos aquí por algo. Vamos a darlo todo por la camiseta. Estados Unidos e Italia son muy fuertes pero ahora se ha nivelado todo mucho. El nivel está muy alto, ha cambiado mucho y Estados Unidos e Italia lo han demostrado con un gran nivel. Esperamos partidos muy duros pero en la Copa Davis no existe ránking", apuntó Cabal en la presentación ante los medios del equipo colombiano.

"Hay que salir a la cancha a darlo todo. Tenemos que apoyarnos, somos un equipo y es algo que hay que disfrutar porque a lo largo del año esto no lo tenemos. Lo importante es darlo todo", añadió Cabal, que días atrás, junto a Robert Farah, compitió también en Turín en las Finales ATP de dobles.

"El Master quedó atrás. Jugamos grandes partido y cuando compites contra los mejores los ganas o pierdes es por detalles. Eso nos pasó en el Master", recordó el doblista colombiano.

Cabal, al igual que Farah, nutren de experiencia al cuadro colombiano. "Lo que siempre hablamos es que esto es solo un partido de tenis. Hay que disfrutar el desafío, el momento y si disfrutas en la cancha todo fluye más. morimos juntos o vivimos juntos. Es muy simple y cuanto más simple sea más opciones vas a tener", destacó.

No rehuye la presión: "La presión siempre está ahí. Ya transciende a solo salir y jugar. Uno tiene que concentrarse en lo que puede controlar. Lo importante es concentrarse en lo que no puede controlar y salir a jugar.

"Estoy contento de estar acá. De vivir esta experiencia. Estamos entre los dieciocho mejores del mundo y estamos por segunda vez seguida. Tenemos que disfrutar de esto y competir. Este fue un año que acabó con el Master para Sebas y para mí que deja muchas experiencias. No pudimos pasar los grupos pero nos dio confianza para esta Copa Davis", subrayó el otro doblista de Colombia, Robert Farah.

Daniel Galán afronta la responsabilidad que supone ser el número uno del equipo. En su raqueta está gran parte de las perspectivas de su equipo. "La presión está, es verdad. Pero llego a esta cita con una gran emoción. Estoy contento de volver a estar aquí como número uno y a pesar de un año difícil la Copa Davis da energía distinta. Espero sacar provecho de eso y dar alegrías a Colombia", dijo.

El otro punto de los individuales correrá a cargo del joven Nicolás Mejía, con poca experiencia en una competición en la que solo ha disputado un partido.

"Todo es un sueño para mí estar aquí y lo trato como eso. Es mi primer año e el circuito y ha sido de adaptación para mi. Las condiciones me gustan mucho y las características lentas de la pista me vienen bien; me puedo adaptar bastante bien. Las condiciones nos favorecen y creo que tanto Cristian, Danielo o yo estamos listos para dar la sorpresa", declaró.

"Además tenemos la suerte de tener a Juan Sebastián y Robert, la mejor pareja del mundo y todos los países lo reconocen y somo capaces de hacer ese milagro", resaltó el jugador de Bogotá, de 21 años.

Nicolás Mejía está expectante ante el arranque del torneo: "Presión igualmente siempre la hay pero creo que yo he trabajado muy duro por tener una oportunidad como esta. Durante mi carrera no he tenido ocasión de jugar contra jugadores de nivel y sería una gran manera de iniciar esto en Copa Davis"

"La estrategia la hablaremos según quién juegue. Estas son oportunidades que no he podido tener antes en mi carrera y he trabajado mucho para tenerlas. Cristian y yo tenemos oportunidades de ganar. Sabemos que el rival tendrá más presión que ganar. No tenemos nada que perder y sí mucho que ganar. Italia y Estados Unidos tienen mucho más que perder que nosotros", subrayó Nicolás Mejía.

"Siempre ha sido un sueño por el que he trabajado muy duro. Estar en un equipo tan increíble. Podemos hacer historia", añade el jugador con pasaporte italiano. "Saqué el pasaporte italiano por un pariente lejano en la familia aunque no tengo ni idea de italiano", reconoció.

Cristian Rodríguez fue el último en incorporarse a la selección colombiana. El jugador de Bogotá de 31 años subrayó las características de la pista de Turín, que pueden equilibrar la situación de los aspirantes y elevar las opciones de Colombia.

"La cancha está lenta y eso puede igualar un poco respecto a los americanos. Esto es Copa Davis y es diferente. El equipo nos apoya y el ambiente es diferente de lo que vemos en el circuito y hay que aprovechar para jugar bien y darlo todo", dijo.

"Empecemos o acabemos la serie no cambia nada. En la cancha las condiciones se igualan y estamos con mucha ilusión de salir a la cancha. Vamos a hacer un buen papel esta semana", apuntó, Cristian que asegura no sentir exceso de presión.

"Presión no porque ya tuve ocasión de jugar antes Copa Davis. Ganas sí, y más en Italia donde vine a vivir. Tengo muchas ganas de jugar", subrayó el tenista colombiano.

"Lo más importante es centrarnos en nuestras cosas y dejar el papel de Colombia alto. Hay que sacar provecho a eso", añadió Cristian Rodríguez.

"Para mí es como especial estar aquí con los chicos también porque hace dieciséis años me vine a vivir a Roma y donde crecí pero defiendo a mi país a mi sangre. Estoy muy contento y si se dan las cosas haré todo por sacar la serie adelante", insistió.