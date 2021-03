Jugador de baloncesto fue dado por muerto y apareció con vida 40 años después

Charles Thomas fue dado por muerto hace 40 años, cuando desapareció misteriosamente tras su retiro del baloncesto. El exjugador ‘resucitó’ para comunicarse con un excompañero del Barcelona.

Parece una historia de película, pero es real. A inicios de la década de los 80, Charles Thomas regresó a Estados Unidos y sus compañeros lo dieron por muerto después de que se conoció que había caído en el mundo de las drogas tras separarse de su esposa.

Cuarenta años después, Charles Thomas apareció de nuevo para comunicarse con Norman Carmichael, con quien jugó en el Barcelona.

"Íbamos en coche con mi familia. Conducía mi hijo. Sonó el teléfono. Mi mujer me dijo que Charles Thomas quería hablar conmigo. ‘Lo siento. Debe ser una broma. Charles murió hace años’, le dije. Pero hicimos una videollamada. Pensé que tal vez algún amigo suyo me estaba engañando, tratando de sacarme dinero. Pero a medida que hablamos me di cuenta de que sabía demasiado para ser un impostor. Es increíble, de película”, relató Norman Carmichael en entrevista con RAC-1.

Publicidad



Charles Thomas no le contó dónde estuvo estos 40 años, pero le reveló que llevaba cuatro años viviendo en una residencia geriátrica en Amarillo, Texas.

⚽ Vea acá las noticias del mundo del fútbol: selección Colombia, liga nacional, campeonatos internacionales y mucho más.