Jugador del ATP Tour habría disputado partido bajo la influencia de sustancias psicoactivas

Los deportistas, como figuras públicas, están expuestos al escrutinio de la opinión pública. Tanto sus éxitos deportivos como los escándalos en los que a veces están involucrados, también llaman la atención de los focos mediáticos y en el caso de Bernard Tomic, jugador del ATP Tour, no fue la excepción.

En esta oportunidad, el tenista australiano fue el que reveló algunas historias controvertidas sobre su carrera deportiva.

“Honestamente, he estado un poco perdido en los dos últimos años de mi carrera (...) No estoy cerca de mi mejor momento. Hay tenistas que tienen 38 o 40 años y están en el top 100. No quiero jugar tenis profesional hasta que tenga esa edad. No es algo por lo que luche”, aseguró Tomic en diálogo con el medio australiano ‘The Courier Mail’.

Sin embargo, su declaración más polémica llegó cuando admitió que jugó el partido de segunda ronda del Abierto de Australia de 2021 “fumado”. Precisamente, ese encuentro lo perdió contra el ruso Denis Shapovalov por marcador de 6-1, 6-3 y 6-2.

Esta no es la primera vez que Tomic, quien ocupa el puesto 259 del Ranking Mundial de la ATP, está ‘sumergido’ en la polémica. En 2017, fue sancionado por la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés) debido a un comportamiento antideportivo en el Grand Slam de Wimbledon.

Por el momento, este jugador prepara la temporada 2022 y espera una oportunidad para jugar la fase previa del Abierto de Australia, el cual comenzará el próximo 17 de enero.