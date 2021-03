Jugadora que amamantó a su hija durante un partido de básquet envió un mensaje a las madres

Antonella González amamantó a su hija de once meses durante el entretiempo de un partido en Argentina. La jugadora pidió que "sirva" para demostrar que se puede "volver a la actividad" después de un embarazo.

En las fotografías se ve cómo Antonella González, sentada en una silla, se levanta la camiseta del equipo Tomás de Rocamora, de la provincia de Entre Ríos, para alimentar a su hija.

“Que todas las madres sientan que se puede” @antuneliita



📸: Prensa del Club Tomás de Rocamora pic.twitter.com/sgIkAvvgfx — Tomas de Rocamora (@ClubRocamora) March 2, 2021

El hecho ocurrió el domingo en el partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Femenina de Básquetbol que Rocamora ganó por 61-44 a Vélez Sarsfield, líder provisional del torneo.

"Una imagen que resume la pasión: por el básquet y por ser madre. Una imagen que resume el sacrificio que ellas hacen. Antonella González ayudó (8 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia) a que @ClubRocamora le sacara el invicto a Vélez y, en el entretiempo, le dio de comer a su hija Madi", publicó en su cuenta de Twitter la Confederación Argentina de Básquetbol, la primera institución en dar a conocer las imágenes.

Poco después, el propio club compartió otras dos fotografías con una frase de la base: "Que todas las madres sientan que se puede".

Las imágenes circularon primero por redes sociales y luego llegaron a varios medios locales.

"Yo le doy la teta siempre antes de empezar el partido. En ese momento las dos lo necesitábamos, yo también un poquito. Fue mutuo. Ya habíamos terminado de tener la charla técnica, estábamos entrando en calor para volver a empezar el juego y le dije a la entrenadora que necesitaba un tiempito. Es todo muy natural", le dijo González a la radio LT9.

La base y licenciada en psicomotricidad contó que sus compañeras de equipo "no lo tomaron como algo raro" a pesar de que nunca antes había amamantado "durante un partido".

Antonella González celebró que su imagen tuviera tanta repercusión en una entrevista con la Confederación Argentina de Básquetbol.

"La verdad es que me sorprendió que algo tan natural para una madre como lo es amamantar generara tanta repercusión. Pero me alegra y pone contenta que se nos haga ver, que se visualice algo así. Que esto sirva para las mamás que están ahí, indecisas que piensan que después de un embarazo no se puede volver a la actividad, que crean que se puede", finalizó.

