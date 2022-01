Julio César Chávez, campeón de boxeo y todo un patán en su hogar

Julio César Chávez Jr., hijo del histórico boxeador mexicano del cual heredó su nombre, hizo graves denuncias públicas sobre el trato que él y su familia recibieron por parte del excampeón mundial.

Chávez Jr, púgil al igual que su padre, publicó un video en su cuenta de Instagram contando los acosos que sufrió cuando era niño. "Deportista y lo que quieran, pero ¿cómo se portó con nosotros, con mi familia cuando estaba joven? Mal. Nos golpeó, le pegó a mi mamá. Ya lo perdonamos, pero ahora qué dice, que yo estoy peor que él", afirmó el campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo.

Sin embargo, él también ha sido el foco de acusaciones sobre su drogadicción. Recordemos que su pareja, Frida Muñoz, le afirmó a 'Despierta América' que Chávez Jr., "está enfermo, trata de evadir sus sentimientos tomando pastillas, culpando a otros. Desgraciadamente, no ha querido tratarse".

El boxeador, de 35 años, afirmó que ha intentado enmendar la relación con 'El César del Boxeo', a pesar de que en el último tiempo lo ha criticado en repetidas ocasiones.

“Yo he querido hacer las pases con mi papá, lo he intentado, le hago caso y todo, pero él escucha a mucha gente que no lo quiere. El que no me quiere a mí, no lo quiere a él”, concluyó.