Kimi Räikkönen le dirá adiós a la Fórmula Uno: Abu Dabi será su última carrera en la categoría

Rostro emblemático de la parrilla por su ausencia de nervios y por sus respuestas de culto, el finlandés Kimi Räikkönen, de 42 años, deja la Fórmula 1 este domingo luego de 19 temporadas en la élite, desde 2001, de las que "no cambiaría nada", asegura a la AFP.

Usted ha recorrido 92.202 kilómetros en Grandes Premios, lo que suponen 2,3 vueltas a la Tierra, ¿con qué recuerdo se queda?

"Está claro que a lo largo de los años uno hace muchas vueltas y kilómetros... Evidentemente, ganar el Mundial (en 2007 con Ferrari). Es para eso que todos estamos aquí, para intentar lograr títulos. Es quizá el mejor recuerdo, aunque haya habido otros".

P: ¿Cambiaría algo de su carrera?

R: "No, no cambiaría nada".

P: ¿Cuál fue su mejor temporada?

R: "Si miramos los resultados, 2007. Si no, en cada año hay buenos y malos momentos, como en la vida. Algunos días son menos buenos que otros porque uno ha dormido mal o porque son un asco. Si varios años no hubieran estado bien, o hubiese más malos que buenos, no me habría quedado tanto tiempo. Nunca es agradable salir de casa para un vuelo de 10 horas. No es que me muriese nunca de ganas, y cada vez me digo '¡mierda!', pero cuando te encuentras haciendo lo que has venido a hacer el viernes, el sábado y el domingo, está bien. Dicho esto, estoy contento de ver el final".

P: ¿Cuál es el rival que más le marcó?

R: "Michael (Schumacher), yo creo. Corrí contra él muchos años y tuvimos muchas peleas bonitas".

P: ¿Y su compañero favorito?

R: "He tenido buenas relaciones con todo el mundo, incluso si en momentos se pueden calentar las cosas por alguna razón (risas). Quizás Seb (Vettel) porque nos conocemos mejor. Con Antonio (Giovinazzi), nos conocemos también por Ferrari, antes de ser compañeros. Esto marca una diferencia".

P: ¿Cuál es la escudería que más le ha gustado?

R: "Todos mis equipos eran de países diferentes y cambia trabajar con nacionalidades diferentes, desde suizos (Sauber en 2001 y Alfa Romeo entre 2019 y 2021), ingleses (McLaren 2002-2006 y Lotus 2012-3013) e italianos (Ferrari 2007-2009 y 2014-2018). Pero en la mayor parte de los equipos estuve bastante tiempo, lo que demuestra que hubo buenos momentos".

P: ¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido durante su carrera?

R: "¡Estoy seguro de que muchos intentaron darme consejos pero yo para nada escuché! (risas). Siempre pensé que había que intentar vivir de la mejor manera por uno mismo. En el trabajo, si tuviera la oportunidad, no haría la mayor parte de cosas que me piden. Pero en la vida personal, hay que ser uno mismo. Si intentas hacer lo que quieren los otros, puedes aguantarlo uno o dos años, pero no acabará bien. Estoy contento de haber vivido siendo yo mismo. Bien o mal, puedo aceptar que son mis decisiones".

P: Es conocido por sus respuestas lacónicas en las entrevistas. De una forma en que se convierten en divertidas ¿Cuál es el secreto?

R: "No lo sé, es así como funciona mi cabeza. Digo las cosas como las siento".

P: Muchos pilotos tienen miedo de la vida después de la F1 ¿Usted?

R: "No, tengo ganas. Dejé la Fórmula 1 dos años (2010 y 2011). Es verdad que hice rallies, pero estoy contento en casa, haciendo cosas normales. No me preocupa".

P: Su hijo y su hija parecen interesados en el motor. ¿Se convertirá en uno de esos padres que llevan a los niños a los circuitos?

R: "¡No tengo ni idea! El futuro lo dirá. En lo que decidan, intentaré apoyarlos en lo que sea posible".