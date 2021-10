La dolorosa lesión por la que Patrick Williams estará entre cuatro y seis meses fuera de las canchas

Patrick Williams sufrió un desgarro de los ligamentos de la muñeca izquierda y se perderá los próximos cuatro a seis meses de la temporada de la NBA.

El alero Patrick Williams tuvo la lesión en la derrota en casa 104-103 de los Bulls ante los Knicks de Nueva York.

El estadounidense de 20 años, cuarto en la general en el Draft de la NBA del año pasado, promedió 9.2 puntos, 4.6 rebotes y 1.4 asistencias por partido la temporada pasada como novato.

Patrick Williams promedió 6.6 puntos y 2.2 rebotes por juego para los Bulls en cinco apariciones esta temporada.

El jugador aterrizó sobre su muñeca izquierda cuando Mitchell Robinson le cometió una falta.

Patrick Williams fue uno de los jugadores con los que se contaba para desempeñar un papel clave en el renovado equipo de los Bulls en torno al destacado Zach LaVine.

Chicago también reunió al base Lonzo Ball, el pívot montenegrino Nikola Vucevic y el alero DeMar DeRozan alrededor de LaVine para tratar de convertir a los Bulls en un contendiente.

Los Bulls no han llegado a los playoffs desde 2017, no han tenido una temporada ganadora desde 2015-16 y no han llegado a la final de la Conferencia Este desde 2011.

Desde la última corona de Michael Jordan en 1998, los Bulls no han ganado el título de la NBA.