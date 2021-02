La furia de Daniil Medvedev por la superioridad de Novak Djokovic en final del Abierto de Australia

En el segundo set de la final del Abierto de Australia se produjo una de las imágenes del día. Daniil Medvedev estaba frustrado por la superioridad de Novak Djokovic y decidió estrellar su raqueta contra el piso.

Daniil Medvedev comentó tras su derrota en la final del Abierto de Australia ante Novak Djokovic que se sintió como cuando el español Rafael Nadal cayó ante el serbio hace dos años en Melbourne Park.

“Vi el partido para preparar el mío y creo que me siento como se sintió él aquel día. No he jugado a mi mejor nivel pero quizás ha sido porque él no me he dejado”, agregó Daniil Medvedev después de caer en su segunda final de un ‘major’.

Daniil Medvedev también explicó las diferencias respecto a enfrentarse al primero jugador mundial y al segundo después de haber caídos con los dos en el Abierto de Australia de 2021 y en el Abierto de Estados Unidos de 2019.

“Con Nadal tienes más tiempo para pensar a pesar de que puede producir golpes increíbles con la derecha. Todo ha ido muy rápido esta noche, tenía la sensación que había perdido en un partido que duró media hora”, aclaró.

