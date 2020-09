La impecable actuación de Gio Urshela y Dónovan Solano en las Grandes Ligas

Gio Urshela sigue bateando de hit, ya son 12 juegos consecutivos. El cartagenero aumentó su promedio al bate a .311.

A la defensiva custodió con la seguridad de siempre la tercera base. Los Yankees fueron vapuleados por los Azulejos de Toronto 14 por 1, pero el colombiano sigue mejorando sus números.

Mientras tanto, el barranquillero Dónovan Solano sigue teniendo un gran 2020, registra 60 hits en 178 turnos para un promedio de bateo de .337.

“Que sigamos mejorando, que el señor me siga ayudando para ayudar al equipo en todo lo que ellos me necesiten. Esto ha sido lo mejor de mi carrera y pues, me lo estoy disfrutando y me lo seguiré disfrutando hasta que Dios me lo permita”, aseguró.

El colombiano contribuyó a una importante victoria 7 por 2 de los Gigantes sobre los Rockies de Colorado.

La novena de San Francisco sigue en una lucha cerrada por un cupo a la postemporada.