La inspiración de Dustin Poirier, el verdugo de McGregor: “No tenía auto y ella me llevaba a pelear”

Jolie Poirier es la gran inspiración de Dustin Poirier, la nueva estrella de la UFC y el último verdugo del irlandés Conor McGregor , a quien le propinó su primera derrota por knockout, el pasado sábado.

El peleador estadounidense, de 32 años, cuenta con un perfil hasta ahora antagónico de las figuras de las Artes Marciales Mixtas: sin ostentar una vida lujosa, lejos de escándalos, sin recurrir a agresiones verbales y enfocado a causas humanitarias.

Con ese estilo de vida, Dustin Poirier confesó que su esposa, Jolie, es su mayor inspiración. "Yo no tenía auto y ella me llevaba a pelear. Fuimos en su carro y nos quedamos en moteles y hoteles que eran. Es la mujer de mi vida. Yo no quiero ser emocional, pero ella siempre estuvo conmigo. Esta victoria es tanto mía como de ella”, afirmó ‘BT Sports’.

Segundo en la clasificación de la categoría de los ligeros de la UFC, el estadounidense está en posición de fuerza para heredar el cinturón, en posesión del ruso Khabib Nurmagomedov (29-0), que se ha retirado.

"Primero debo decir que Conor ha encajado este resultado con profesionalismo. Estamos igualados 1-1 y tal vez debamos desempatar", declaró Dustin Poirier tras la pelea ; dejando abierta la posibilidad a una revancha con el irlandés.

