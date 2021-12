La millonaria suma que se llevó Max Verstappen, tras ganar el Campeonato Mundial de la Fórmula Uno

Max Verstappen sigue celebrando su título de la Fórmula Uno obtenido el domingo pasado en el Gran Premio de Abu Dabi. El piloto de Red Bull no solo se llevó la gloria deportiva, sino que también ganó una alta suma de dinero por haber conseguido esta gesta.

Pues según el diario neerlandés 'Quote', el joven de 24 años tenía una cláusula en su contrato en la que recibiría un bono si conseguía llevarse el trofeo de ganador, por encima de Lewis Hamilton.

"Fuentes que a veces entran en boxes en circuitos de todo el mundo susurran sobre una cantidad no inferior a los 5 millones de dólares. Una cantidad que no causa caras de sorpresa en el muy cerrado mundo de la Fórmula 1. La pérdida del título del Mundial de Constructores causa la pérdida de dinero para el equipo, pero afortunadamente eso no causará problemas financieros", aseguró 'Quote'.

Sin embargo, el neerlandés no recibirá lo proporcionado por la organización de la Fórmula Uno, puesto que esto estaba estipulado en su contrato. Esto se suma a su alto salario que recibe por parte de Red Bull y las demás cláusulas por ganar carreras.

"Max Verstappen dispone de un salario anual de entre 30 y 35 millones de euros, con una gran mayoría firmada en salario fijo. Pero además, dicho portal indica que Verstappen tenía firmado un bonus extra de 1.5 millones de dólares por cada triunfo cosechado en su anterior contrato. Lo que no se sabe es el bonus que se llevó esta temporada por cada uno de sus 10 triunfos, ya que en su actual contrato esta variable fue algo más pequeña", afirmó el rotativo español 'Mundo Deportivo'.

Así las cosas, Verstappen gozará de los frutos conseguidos por su dura temporada en la máxima categoría del automovilismo, donde protagonizó una lucha 'cabeza a cabeza' con Hamilton.