La novia de Óscar de la Hoya y el tatuaje que se hizo con la imagen del campeón de boxeo

Óscar De La Hoya siempre será recordado por ser uno de los mejores boxeadores de la historia. Sus épicas batallas, en las que consiguió cinturones de títulos mundiales, dejarán una página para la posteridad en el deporte.

El mexicano-estadounidense, sin embargo, lleva 14 años disfrutando de su retiro, luego de que dejara los cuadriláteros en 2007.

En sus redes sociales, el expugilista luce su vida llena de lujos y acompañado de su hermosa pareja, Holly Sanders, reconocida modelo americana, quien luce muy enamorada junto a De La Hoya.

Es tanto el amor, que la despampanante mujer decidió realizarse un tatuaje con el rostro del exboxeador, en uno de sus combates más recordados; la final de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

"Tienes todo en la vida. No hay nada que pueda darte que no hayas recibido ya, excepto esto. Este tatuaje significa el día en que te convertiste en 'The Golden Boy'. En el momento en que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1992 y miró a su madre, que había fallecido unos meses antes", fue el mensaje de Holly Sanders en su publicación de Instagram.

Vea el tatuaje: