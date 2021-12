"La poligamia es normal": polémicas declaraciones de luchador de la UFC que tiene seis hijos

En los últimos días, Zhalgas Zhumagulov llamó la atención de todos los aficionados de la UFC con unas duras declaraciones que realizó sobre sus relaciones amorosos y cómo maneja su vida sentimental.

El Kazajo señaló, en una entrevista para el canal de Youtube Let Me Interrupt You, que la poligamia es una actividad "normal".

Cabe recordar que la poligamia se trata en tener más de una pareja al mismo tiempo, con la aceptación de todas las persinas involucradas.

Además, Zhalgas Zhumagulov comentó cómo es vida a diario: "¿De dónde salí? Si me fui, por ejemplo, de mi segunda esposa, voy a la primera. Si dejé la primera, paso a la segunda. Un día aquí, un día allá".

Estas declaraciones le han traído críticas al luchador kazajo con personas que no están de acuerdo con este tipo de relaciones. ¿Usted está a favor o en contra?