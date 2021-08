La razón por la que amigo de Michael Schumacher criticó a la esposa del alemán

Willi Weber fue mánager de Michael Schumacher entre 1989 y 2010 y en la actualidad no tiene ni idea del estado de salud de su amigo, a quien no ve desde 2013, antes del accidente que sufrió el expiloto alemán.

“Hasta el día de hoy: sin llamadas telefónicas, sin carta. En este día de dolor abrumador, sé que ella (Corinna Betsch) me ha borrado de su vida”, dijo Willi Weber en entrevista con el canal de televisión germano RTL.

“¿Por qué soy solo una llanta gastada para su esposa después de todos estos años y ya no encajo? ¿Por qué no se me permite visitar a Michael? ¿Por qué me castigan?”, dijo Willi Weber.

Willi Weber reveló que cometió un error cuando Michael Schumacher tuvo el accidente y por eso cree que Corinna Betsch no le ha permitido ver a su amigo.

“En ese entonces, no me subí al avión de inmediato y fui al hospital. Vi a la multitud y pensé que no tenía que hacer fila. ¡Estuvo mal! Debería haber ido de inmediato. Me sentía miserable, sufrí como un perro”, reveló.

Por ahora, el estado de Michael Schumacher sigue siendo un misterio y lo último que se supo es que en 2019 recibió un tratamiento secreto en el Hospital Europeo Georges Pompidou, de París, Francia.