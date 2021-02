La razón por la que el número once del tenis rompió en llanto tras juego del Abierto de Australia

Gael Monfils, entre lágrimas, dijo que estaba luchando por salir de una "pesadilla" por la pérdida de su forma, pero se encontró con una nueva derrota en su debut en el Abierto de Australia frente al finlandés Emil Ruusuvuori.

"Estoy jugando mal. No puedo sacar, no puedo jugar el golpe de derecha, estoy cometiendo errores, estoy seis metros detrás (de la línea), estoy fallando por millas. ¿Por qué? No lo sé ", contó Gael Monfils.

"Estoy tratando de encontrar el tempo correcto, el ritmo correcto, pero no puedo encontrar mi juego. Así que es complicado. Como no puedo hacer lo que quiero, no puedo encontrar mi juego".

El número 11 del mundo de 34 años no ha ganado un partido en casi un año, a pesar de un fuerte comienzo de la temporada 2020, cuando logró dos títulos.

"Vengo con cero, cero confianza y siento que me juzgan todo el tiempo", reveló Gael Monfils.

"Lo peor de todo esto es que me estoy esforzando mucho y no estoy llegando a ningún lado. Estoy entrenando duro", agregó.

"Realmente me gustaría salir de esto y decirte que la pesadilla terminó, pero estoy justo en el medio".

Gael Monfils rompió en llanto mientras describía cómo su madre estaba tratando de ayudarlo a salir de su depresión.

"Ella me dirá: 'Tienes que seguir entrenando y volverá'", dijo, conteniendo las lágrimas.

