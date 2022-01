Las 5 controversias más recordadas de Novak Djokovic

Aclamado como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, Novak Djokovic está en el 'centro de una nueva tormenta' tras obtener una polémica exención de la vacuna COVID-19 para poder participar en el Abierto de Australia.

A su llegada a Melbourne este miércoles, el jugador de 34 años no pudo entrar inmediatamente en el país después de que surgiera una disputa sobre su documentación.

Publicidad

'AFP Sport' repasa los incidentes que han marcado la carrera del número uno del mundo y ganador de 20 títulos de Grand Slam:

Publicidad



Descalificación del US Open

Djokovic vio cómo se esfumaban sus esperanzas de ganar el US Open en 2020 cuando fue descalificado en su partido de octavos de final contra Pablo Carreño Busta, tras golpear accidentalmente a una jueza de línea en la garganta con una pelota.

Publicidad

El serbio había arremetido con frustración después de perder el servicio en un partido jugado en una pista Arthur Ashe vacía en la que los aficionados estaban prohibidos debido a la pandemia.

"Toda esta situación me ha dejado muy triste y vacío. He comprobado cómo estaba la juez de línea y el torneo me ha dicho que, gracias a Dios, se encuentra bien. Siento muchísimo haberle causado tanto estrés. Tan involuntario. Tan mal", dijo Djokovic en un comunicado.

Publicidad

Gira COVID-19

En medio de la pandemia de 2020, y con el tenis profesional cerrado, Djokovic organizó el Adria Tour, una serie de eventos de exhibición en los Balcanes.

Publicidad

Sin embargo, el torneo fue abandonado en Zadar (Croacia) después de que el jugador búlgaro Grigor Dimitrov diera positivo por coronavirus.

Djokovic y su esposa Jelena, así como sus compañeros Viktor Troicki y Borna Coric, también dieron positivo.

Publicidad

Los jugadores también fueron muy criticados por bailar y abrazarse en un club nocturno.

Exigencias en Melbourne

Publicidad

Cuando Djokovic llegó a Melbourne para el Abierto de Australia de 2021, provocó otra tormenta por emitir una lista de peticiones que supuestamente incluía que los jugadores recibieran casas privadas con pistas de tenis.

"Djokovic es una herramienta", tuiteó en respuesta el incendiario jugador australiano Nick Kyrgios.

Publicidad

Barreras del dolor

Djokovic lleva mucho tiempo enfrentándose a acusaciones de que exagera las lesiones en los partidos.

Publicidad

En el Abierto de Estados Unidos de 2008, se tomó dos licencias médicas en una agotadora victoria a cinco sets contra Tommy Robredo.

Su rival en cuartos de final, Andy Roddick, se burló entonces de las lesiones de Djokovic, que incluían "¡dos tobillos lesionados, gripe aviar y SARS!".

Publicidad

Djokovic derrotó al estadounidense y devolvió el golpe en su entrevista posterior al partido, en la cancha.

"Bueno, obviamente Andy estaba diciendo que tenía 16 lesiones en el último partido... y obviamente no es así", dijo.

Publicidad

En el Abierto de Francia de 2020, el rival derrotado en cuartos de final, Carreño Busta, se mostró consternado al ver cómo llamaban al entrenador para que atendiera al serbio.

"Cada vez que un partido se complica pide asistencia médica", dijo el español.

Publicidad

En el Abierto de Australia de 2021, el tenista estadounidense Taylor Fritz fue igualmente mordaz después de que Djokovic necesitara cinco sets para ganar su choque de tercera ronda.

Djokovic dijo que sufría una distensión abdominal.

Publicidad

"Si estuviera realmente lesionado, no habría seguido jugando", dijo Fritz.

Djokovic se alzó con su noveno título del Abierto de Australia.

Publicidad



La purificación del agua

Djokovic fue criticado cuando afirmó que era posible alterar la composición del agua y de los alimentos mediante el pensamiento positivo.

Publicidad

En un intercambio online con el "gurú del bienestar" Chervin Jafarieh, el número uno del mundo dijo: "He visto a gente y conozco a algunas personas que a través de la transformación energética, a través del poder de la oración, a través del poder de la gratitud, consiguen convertir la comida más tóxica o el agua más contaminada, en el agua más curativa".

"Porque el agua reacciona y los científicos han demostrado que las moléculas del agua reaccionan a nuestras emociones ante lo que se dice", añadió.

Publicidad

La ex jugadora y respetada comentarista de televisión Mary Carillo dijo a 'The Tennis Channel' que esperaba que Djokovic se retractara de sus afirmaciones.

"Me molesta mucho que Djokovic y ese otro tipo digan que se puede cambiar el agua tóxica por agua potable", dijo. "Esto es algo peligroso".