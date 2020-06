Las fotos de la celebración de los siete años de la boda de Santiago Arias y Karin Jiménez

View this post on Instagram

29/06/2013 Mi cara de felicidad lo dice todo!!! Un día inolvidable ❤️ Gracias a todos los que nos acompañaron ese día! Los que creyeron y apostaron por este amor ❤️ Fueron menos de 100 invitados, Amigos y familiares, una boda especial, Rodeados de personas que nos querían! Sentimos la mejor energía, de verdad GRACIAS ❤️ (Que opinan de la cara de bebé de Santi?) 😍