Las revelaciones de René Higuita sobre su relación con Pablo Escobar

“Fue una situación muy dura que hoy ya es historia”, así recordó este jueves el exfutbolista René Higuita los difíciles momentos que atravesó cuando estuvo en prisión, luego de que lo acusaran de ser mediador en la liberación de la hija de un miembro del Cartel de Medellín y la forma como lo relacionaron con el extinto narcotraficante Pablo Escobar.

“Se junta lo de la liberación de la niña y que yo había ido a La Catedral. Cuando empieza esa persecución con Pablo Escobar empiezan a agarrar a todos sus amigos”, manifestó Higuita en el programa ‘90 minutos de fútbol’, de Fox Sports.

El exarquero de la Selección Colombia expresó que no era amigo de Pablo Escobar, “o sea la misma gente me volvió amigo cuando yo fui a visitarlo a La Catedral”.

Aunque aseguró que, si así lo hubiera sido, “no significa que fuera un narcotraficante”.

Sobre los nueve meses que pasó en la cárcel, recordó las autoridades lo presionaban para que entregara a Escobar.

“A mí me dicen: usted está aquí por la ley 40 (ley antisecuestro) entrégueme a Pablo Escobar y usted no tiene delito”, comentó el deportista, quien les respondió: “a mí júzgueme por la ley 40, a mí no me juzgue por sapo y se me vino el mundo encima”.

“Me esposaron, me montaron en un helicóptero, me llevaron a Bogotá y eso no se lo han hecho ni al peor narcotraficante”, expresó.

Finalmente, al término de esos nueve meses, según el deportista, todo terminó como una equivocación en contra suya.