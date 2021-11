Las Tucanes y una clasificación al Mundial de Rugby gracias a la 'terquedad' de un dirigente

En los últimos días, la Selección Colombia de Rugby consiguió por primera vez una clasificación a un Campeonato Mundial de la disciplina. La hazaña estuvo a cargo de las ‘tucanes’ de la modalidad de siete jugadoras, que consiguieron el cupo a la cita orbital, tras terminar en la segunda posición del torneo clasificatorio ‘Valentín Martínez’.

Aunque no consiguieron el título final, pues cayeron en la final frente al combinado de Brasil, el seleccionado patrio firmó una buena presentación que dejó saldo de cinco victorias en la fase regular: 63-0 a Panamá, 17-0 a Perú, 15-10 a Paraguay y 15-14 contra Argentina. Y una derrota en el juego definitivo contra la ‘canarinha’ 36-5.

Este balance general le permitió al conjunto colombiano conseguir uno de los cupos para el Mundial de Sudáfrica, que se realizará en el próximo mes de septiembre de 2022. Hasta el momento, el resto de equipos clasificados son: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Brasil y Sudáfrica -en condición de anfitrión-.

Sin embargo, para llegar hasta acá no todo fue felicidad. ‘Las Tucanes’ no tenían entre sus planes disputar este torneo clasificatorio. Fue Rafael Altahona, vicepresidente de la Federación Colombiana de Rugby, quien luchó para conseguir viajar a territorio ‘charrúa’ y el cupo al mundial. Él mismo habló con ‘Caracol Sports’ y nos contó cómo fue el proceso para conseguir el aval y los recursos.

¿Por qué no pensaban ir al torneo clasificatorio?

El torneo Valentín Martínez siempre ha entregado solamente un cupo para la Copa Mundo. Indiscutiblemente, ese cupo iba a ser para Brasil, ellas son muy superiores en esta rama. Pero, este año nos enteramos que el clasificatorio entregaba dos cupos. Ahí es donde entró nuestra confianza para reconocer que podíamos conseguir la segunda plaza. Sin embargo, esta competición no estaba amparada dentro del presupuesto de la organización.

Publicidad

¿Usted fue quien abogó para que pudieran ir al Valentín Martínez?

Jaja, no me gusta que suene tan así. Yo gestioné para que las chicas pudieran ir frente a mesa directiva para que pudieran ir. De hecho, hubo una votación en la que ganaron los que pensaban que era mejor no ir, pero yo no me rendí y seguí dando ‘lora’ para que pudiéramos ir al evento. Sentía que había una posibilidad de clasificar. Afortunadamente ese fue el resultado que conseguí, o sino me crucificaban, jaja.

¿Sentía presión de conseguir ese resultado?

“Cuando estábamos en la rueda de prensa con el entrenador, después de conseguir el cupo yo le dije: <<Hoy estamos celebrando porque clasificamos, pero no te imaginas la historia que estaríamos viviendo, no lo hubiéramos conseguido>>, porque claro; la responsabilidad caía sobre mis hombros”.

¿Al final qué consiguieron para poder viajar?

La primera condición que nos pidieron era que solo podían viajar las 12 jugadoras y el entrenador. No había espacio para preparadores físicos, médicos, psicólogos… nada. Solo conseguimos esos pocos cupos. Al final, el Comité Olímpico Colombiano nos colaboró con la presencia de un médico. Eso fue muy complicado para el técnico, le tocó hacer de todero.

Publicidad

Ahora, las ‘tucanes’ tendrán el reto de preparar el Mundial frente a equipos “europeos, oceánicos, de Norteamérica” para empezar a tener roce contra potencias en el rugby 7, que posiblemente, serán rivales en la cita orbital del próximo mes de septiembre del 2022, en Sudáfrica.