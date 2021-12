Laura Gómez: “De una desilusión nació el sueño de competir en patinaje sobre hielo”

Laura Gómez, patinadora colombiana, obtuvo un cupo para disputar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, que se realizarán en la ciudad de Pekín, en China, desde el próximo 4 de febrero.

Para llegar a estas olimpiadas, Gómez hizo una marca de 8 segundos y 33 milésimas en la prueba de la modalidad ‘mass start’ de la ISU World Cup Speed Skating que se llevó a cabo en la ciudad de Calgary, Canadá.

“La gente se prepara durante mucho tiempo para lograrlo (clasificar a las olimpiadas de invierno). Nosotros creímos y también confiamos en que podríamos hacer lo mismo en menos tiempo”, comentó la patinadora colombiana en conversación con ‘Caracol Sports’.

Vale destacar que esta será la segunda participación de Gómez en unos Juegos Olímpicos de Invierno, pues en 2018 participó en el mencionado evento deportivo que se realizó en la ciudad de Pieongchang, en Corea del Sur.

“Ahora, es más especial porque la anterior ocasión me dieron el cupo por una invitación que le hicieron a Colombia”, y agregó: “Increíblemente, no me fue bien en el patinaje sobre ruedas y me quedé por fuera de la Selección Colombia de este deporte. De esta desilusión nació el sueño de competir en patinaje sobre hielo”.