Lewis Hamilton anuncia "juego limpio" en la próxima competencia de la Fórmula 1

Lewis Hamilton habló, este jueves, en una conferencia de prensa previa al Gran Premio de México y afirmó que en lo que queda de la temporada no participará en maniobras 'sucias' o riesgosas, que pongan en peligro la lucha que tiene con Max Verstappen para ver quién se queda con el título mundial.

Recordemos que estos dos pilotos han tenido dos choques en lo que va de la temporada. El primero sucedió en Silverstone (Inglaterra) y el segundo en Monza (Italia). En el mítico circuito italiano ambos corredores debieron abandonar, mientras que en Inglaterra, Hamilton ganó la carrera y el de Red Bull no la pudo terminar.

"Nunca hemos ganado un campeonato de esa manera. Nunca he ganado un campeonato de esa manera y no me gustaría hacerlo. Estoy aquí para ganar de la manera correcta, y eso es a través de la habilidad, la determinación y el trabajo duro", afirmó el piloto inglés.

La conferencia de prensa cambió de tono cuando intervino Toto Wolff, jefe de Mercedes, quien dijo que si el campeonato se define en la última carrera, "intentarán hacer lo mismo que en los años de Senna-Prost". Refiriéndose a los múltiples choques entre Ayrton Senna y Alain Prost en la última carrera de la temporada /94.

El heptacampeón inmediatamente intervino para calmar los aires y añadió: "si vas a perderlo, hazlo también de la manera correcta, con dignidad, dándolo todo y haciendo las cosas bien. Si no funciona, vives para luchar otro día".

Recordemos que 12 puntos separan a ambos corredores y quedan 5 Grandes Premios. Hamilton anhela convertirse en el piloto con más títulos mundiales de la historia, mientras que Verstappen está en búsqueda de su primer campeonato.