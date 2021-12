Lewis Hamilton, previo al GP de Arabia Saudí: "Este sería el mundial más significativo, sin duda"

Lewis Hamilton admitió, este jueves, que ganar un octavo título mundial de Fórmula Uno, de las garras de su acérrimo rival Max Verstappen sería su "título más significativo".

Hamilton está a ocho puntos de Verstappen a falta de dos carreras, en las calles de Jeddah el domingo y en el Gran Premio de Abu Dhabi el próximo fin de semana.

"Estoy más relajado que nunca", dijo Hamilton antes del debut en el campeonato de Jeddah.

Después de haber ganado siete campeonatos del mundo, los mismos que Michael Schumacher, Hamilton insiste en que otro título sería el mejor hasta la fecha.

"Lo sería sin duda", dijo la estrella de Mercedes.

"Es algo que nadie ha hecho antes. Ha sido la batalla más dura que el deporte ha visto en mucho tiempo y la más desafiante", agregó.

Dijo que su batalla con Verstappen de Red Bull fue notable y diferente al resto.

"Es diferente porque tenemos dos equipos increíblemente parejos. Es diferente porque, como equipo, estamos luchando en un territorio inexplorado. Nadie ha ganado nunca ocho títulos, ni de equipo ni de piloto, así que es algo muy fresco y nuevo. Por otro lado, estoy más relajado que nunca. Creo que porque he estado muchas veces en esta situación. Recuerdo cómo fue mi primer campeonato e incluso el segundo y el tercero, las noches sin dormir y todo ese tipo de cosas", afirmó el piloto de Mercedes.

"Obviamente, ahora estoy mucho más seguro de mí mismo. Sé que no puedo cambiar nada del pasado, pero lo único que puedo hacer es prepararme lo mejor posible para lo que me espera. Y sé, al cien por cien, que lo he hecho", agregó.

La tranquilidad de Hamilton ha llegado tras ganar las dos últimas carreras en Brasil y Catar para recortar la ventaja de Verstappen a ocho puntos, pero sabe que si el neerlandés gana el domingo y él acaba fuera de los seis primeros, será el de Red Bull quien se lleve la corona.

"Estoy emocionado por subirme al coche y agradecido por tener estas dos carreras para luchar. Es difícil saber qué esperar aquí. Creo que estamos preparados lo mejor que podemos. No está muy lejos de ser una superficie como la de Silverstone. Tienes estas largas, largas rectas, las curvas... ¡todo es un poco diferente al simulador!", añadió el piloto británico respecto al circuito de Jeddah.

Hamilton no está de acuerdo con el jefe de equipo, Toto Wolff, en que Red Bull haya "despertado al león" que lleva dentro en Brasil, donde superó dos penalizaciones importantes, y le haya estimulado a encontrar un nuevo nivel de conducción.

"No creo que haya pasado a un nivel diferente, creo que estoy a un buen nivel en genera ¿Quizá en Brasil he aprovechado algo diferente que tal vez no había aprovechado antes?", concluyó.