"Llegué borracho a entrenar y casi me hace vomitar", la anécdota de un excompañero de Kobe Bryant

Este jueves, el mundo está recordando a Kobe Bryant, por el aniversario número dos de su trágica muerte, en un accidente mientras viajaba en su helicóptero. Cientos de aficionados han recordado a la leyenda del baloncesto y otros decidieron contar algunas anécdotas compartidas con él.

Ese fue el caso de Luke Walton, un exjugador de Los Ángeles Lakers, que en su época de juvenil compartió con Bryant en el camerino. En uno de los entrenamientos de los californianos, Walton llegó con 'guayabo' y lo que le pasó con el popular '24' no se lo esperaba.

"De Kobe siempre atesoraré una de las máximas lecciones que recibí como jugador. Yo era novato en la liga y llegué a entrenar, pero la noche previa había estado de fiesta bebiendo demasiado. Kobe se dio cuenta que olía a alcohol, honestamente aún me sentía mareado, por eso él informó a los entrenadores y a todos los compañeros que jugaría directamente contra mí en el entrenamiento, que nadie podía meterse a ayudarme", dijo al podcast 'Open Run'.

Kobe Bryant es uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA, pero más allá de su enriquecida técnica, el estadounidense es recordado por su exigente mentalidad y su lema de 'mamba mentality' y eso lo llevó a brillar en la gran carpa del baloncesto de los Estados Unidos.

"Al principio me reía y pensé que sería divertido demostrarle a Kobe que podía con él, pero cuando vi su mirada sabía que él no se estaba divirtiendo, quería darme una lección y no olvidaré que en el primer cara a cara me dijo: "Veo y huelo tu debilidad, hoy voy a destrozarte". Me anotó más de 70 puntos en esa práctica, yo rogaba por ayuda y nadie acudió, sentía que vomitaba del cansancio. Desde entonces, su instinto asesino y ética de trabajo han ido siempre conmigo", culminó Luke Walton.