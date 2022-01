Logan Paul pasó un terrible fin de año: "Me intoxiqué y vomité más de 40 veces"

Logan Paul es una de las celebridades más importantes del 2021, luego de protagonizar una pelea de exhibición con Floyd Mayweather que le dio la vuelta al mundo. El reconocido youtuber espera seguir acaparando el mundo del boxeo en 2022 y ha reconocido que quiere pelear con Saúl 'Canelo' Álvarez en algún momento.

Sin embargo, lejos de los cuadriláteros, el estadounidense relató una historia que se volvió viral en sus redes sociales. Y es que, Paul afirmó que antes del final de año habría dejado la marihuana, decisión que le costó una intoxicación.

"He tenido un síndrome de abstinencia bastante desagradable (pérdida de apetito, insomnio, irritabilidad extrema). Me intoxiqué con la comida (lo cual fue extraño porque todo lo que comí fue un pequeño croissant y un café con leche por la mañana). Vomité más de 40 veces y me pasé la noche sudando en la cama"

Según Paul, pasó un terrible año nuevo y tuvo que estar acostado en su cama por un par de días, luego de intentar salir de fiesta con sus amigos y a las pocas cuadras de camino, vomitó cinco veces más.

Ya veremos qué deparará este año para la figura de las redes sociales y ahora del boxeo. Mientras tanto, Logran Paul continuará su vida lejos de la marihuana, que le jugó una mala pasada.