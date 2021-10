Los Bucks buscarán defender su título: los últimos 10 campeones de la NBA

Los Milwaukee Bucks tienen la difícil tarea de defender el título de la NBA conseguido en la temporada pasada.

El equipo dirigido por Mike Budenholzer, tiene sus esperanzas puestas en su estrella: Giannis Antetokounmpo.

Los últimos en ganar títulos consecutivos fueron los Golden State Warriors en la temporada 2017 y 2018, ambas finales ante los Cavaliers de LeBron James.

Los últimos campeones de la NBA son:

1. Milwaukee Bucks (4-2 vs Phoenix Suns) 2021

2. Los Ángeles Lakers (4-2 vs Miami Heat) 2020

3. Toronto Raptors (4-2 vs Golden State Warriors) 2019

4. Golden State Warriors (4-0 vs Cleveland Cavaliers) 2018

5. Golden State Warriors (4-1 vs Cleveland Cavaliers) 2017

6. Cleveland Cavaliers (4-3 vs Golden State Warriors) 2016

7. Golden State Warriors (4-2 vs Cleveland Cavaliers) 2015

8. San Antonio Spurs (4-1 vs Miami Heat) 2014

9. Miami Heat (4-3 vs San Antonio Spurs) 2013

10. Miami Heat (4-1 vs Oklahoma City Thunder) 2012

Los rivales más complicados serán los Lakers (Los Ángeles), máximos favoritos al título después de las contrataciones de los fichajes de Russell Westbrook y Carmelo Anthony.