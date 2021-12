Los jugadores de la NHL no participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 de Pekín

Los jugadores de la Liga Nacional de Hockey no competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín tras el aplazamiento de 50 partidos de la NHL, por cuestiones de COVID-19, según múltiples informes del martes.

'ESPN', el 'New York Times', el 'Washington Post', 'USA Today' y otros periódicos citaron fuentes no identificadas para decir que la liga y la Asociación de Jugadores de la NHL habían llegado a un acuerdo para no enviar sus talentos a China.

Sin las estrellas de la NHL, los equipos nacionales en los Juegos Olímpicos probablemente se parecerán a los de los Juegos de Invierno de Pyeongchang 2018, cuando jugadores de ligas menores y recientemente retirados llenaron las listas, y los Atletas Olímpicos de Rusia capturaron la medalla de oro.

La NHL y el sindicato de jugadores habían acordado enviar jugadores a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 y 2026 a menos que las temporadas de la liga se vieran afectadas por los aplazamientos relacionados al virus.

Con la reprogramación del partido del martes entre Washington y Filadelfia por un brote de los visitantes, la NHL se ha visto obligada a posponer 50 partidos esta temporada.

Publicidad

Quedarse en casa durante el periodo de los Juegos Olímpicos de Pekín abriría dos semanas para reagendar los cruces y prporcionaría algo de descanso a la mayoría de los jugadores.

La NHL tiene previsto interrumpir la temporada tras el único partido del martes, que enfrentará a Tampa Bay con Las Vegas.

Los partidos previstos para el miércoles y el jueves se suspendieron antes de la pausa de tres días del fin de semana de Navidad, que se modificó para que los jugadores volvieran al trabajo el domingo.

Los equipos estarían libres de miércoles a sábado y volverían el domingo para someterse a las pruebas.

El domingo, la NHL anunció que no se jugarían todos los partidos que implicaran viajes transfronterizos de los clubes estadounidenses y canadienses. Nueve equipos ya habían suspendido sus operaciones hasta el lunes.

Fue entonces cuando surgió la preocupación de que la NHL saltara a Pekín.

Publicidad

"La NHL y la NHLPA están discutiendo activamente el asunto de la participación de los jugadores de la NHL en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing, China, y esperan estar en condiciones de anunciar una determinación final en los próximos días", dijo un portavoz de la liga el domingo.