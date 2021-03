Los sueños se hacen realidad: reciclador que entrena a futuros pesistas recibió grata sorpresa

Kevin Chica es reciclador que en sus ratos libres se dedicaba a entrenar pequeños que sueñan con ser pesistas. Su trabajo recibió un premio, ya que ahora se dedicará de lleno a la formación de las futuras estrellas de este deporte.

La Secretaria de Deporte y Recreación de Cali y el Ministerio del Deportes le dieron una gran noticia a Kevin Chica, ya que lo contrataron como monitor.

“No se imaginan lo emocionado que estoy y hasta me sudan las manos, no me las creo, no sé si sea un sueño”, dijo Kevin Chica al conocer la buena noticia.

Ahora a Kevin Chica le van a pagar un salario y tendrá los implementos para que los niños no tengan que desplazarse y puedan entrenar en la comuna 20 de Cali.

“Son cosas que pasan en los cuentos de hadas, pero veo que los sueños se hacen realidad. Si uno obra bien, bien le va en la vida”, finalizó Kevin Chica.

